Yahaira revela las características que debe tener su próximo galán: "No me interesa un millonario"

Yahaira Plasencia fue la más reciente invitada del podcast de Edson Dávila, 'Edson Pa Que Más', donde habló sobre su carrera, su vida personal y sus expectativas en el amor. La cantante dio detalles sobre las características que espera encontrar en su próxima pareja.

La salsera mencionó que nunca ha estado con un tipo de hombre diferente al que suele elegir. Sin embargo, destacó que le gustaría conocer a alguien que tenga claro lo que quiere, que sea maduro y que no solo piense en sí mismo, sino también en su entorno y en su familia.

Asimismo, la artista dejó en claro que valora a una persona que comprenda su trabajo, incluyendo sus viajes y compromisos profesionales. Para ella, es esencial que exista apoyo mutuo en la relación y que su pareja sepa respetar su carrera musical sin conflictos ni inseguridades.

"Me gustaría que sea un hombre que sepa lo que quiere, que sea maduro, que no solo piense en sí mismo, sino también en lo que tiene alrededor, en su familia, que piense también en mí, que valore y entienda mi trabajo", indicó.

En cuanto al tema económico, Plasencia afirmó que no busca a un hombre millonario, pero tampoco desea a alguien que no tenga estabilidad. Enfatizó que lo más importante es la capacidad de la persona para construir un futuro y ser responsable con su vida.

"O sea, a mí no me interesa un hombre millonario, pero tampoco quiero un pelagatos", sentenció.

Por otro lado, al ser consultada sobre sus preferencias entre el matrimonio y la convivencia, la intérprete de salsa confesó que prefiere compartir una vida en pareja sin la necesidad de formalizar con un enlace matrimonial. Para ella, la convivencia es una opción más viable en una relación.

La cantante también fue consultada sobre la nueva faceta de la actual pareja de Farfán, Xiomy Kanashiro, como conductora de televisión en un programa musical. Ante ello, la salsera expresó que no suele ver TV por su trabajo, pero pudo ver algunos cortos videos en TikTok.

"No soy ajena a todo lo que sale en televisión porque te lo cuenta TikTok también porque a veces no paro en mi casa porque paro chambeando un montón. No he visto todo el programa, he visto en TikTok salían cositas de los influencers que hablan", expresó la salsera en un momento, pero fue interrumpida por Edson afirmando que Xiomy Kanashiro parecía animadora infantil en su debut.