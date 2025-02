Zumba descarta ser congresista y lanza contundente crítica: "Para ser político hay que ensuciarse"

El ex chico reality Zumba, conocido por su paso por "Combate", habló claro y fuerte sobre su postura ante la política. En una reciente entrevista, aseguró que no tiene intenciones de postular a ningún cargo público, pues considera que este mundo está lleno de corrupción.

Durante su visita al programa "Contra el tráfico" con Ricardo Rondón, Zumba fue consultado sobre una posible incursión en política, algo que varios personajes de la farándula han intentado en los últimos años. Sin dudarlo, el exconcursante de "Esto es Guerra" dejó en claro su postura.

"(¿Te gustaría incursionar, directamente, al Congreso?) Te digo rotundamente que no. Para ser político hay que ensuciarse, hay que volverse corrupto y yo no quiero serlo. Yo seguiré mis principios y mis valores. Hoy en día ser político es ser corrupto. Lamentablemente es así" , afirmó.

🔴🔵 #ContraElTráfico ⭐⭐ | En diálogo con @nadiesperfekto , el popular Zumba se refirió a la política peruana y descartó una posible participación en el futuro: "Yo no quiero ser corrupto".

Su respuesta generó sorpresa en muchos, pues varios artistas han decidido dar el salto a la política. Ejemplos como el de Susy Díaz, quien llegó al Congreso en los años 90 con una campaña peculiar, demuestran que el entretenimiento y la política se han cruzado varias veces en el país.

Sin embargo, Zumba no está dispuesto a seguir ese camino, dejando claro que sus valores están por encima de cualquier oportunidad en el ámbito político.

Otro de los temas que se tocaron en la entrevista fue su recordado enfrentamiento con Carlos Cacho. Como se recuerda, durante una gala en "El Gran Show" de Gisela Valcárcel, Zumba se lanzó sobre el maquillador, causando polémica en su momento.

Ahora, años después, el ex chico reality asegura que nunca fue amigo de Cacho, aunque sí le pidió disculpas por lo ocurrido.

"Nunca fuimos amigos. En su momento, después de diez años, le dije 'discúlpame por lo que pasó' y él me dijo 'no te preocupes'. Pero ya estaba hecho" , comentó.

También, el ex chico reality aclaró que su intención nunca fue lastimarlo, como algunos pensaron en ese momento.

🔴🔵 #ContraElTráfico ⭐⭐ | En diálogo con Exitosa, el popular Zumba recordó el incidente que protagonizó con Carlos Cacho y aseguró que solo se trataba de una broma: "Mi intención no era agredir".

"Si mi intención era agredirlo, sí me hubiese arrepentido. Pero no fue esa mi intención. Solo quería hacerle una broma, abrazado. Se me fue el cuerpo", explicó.