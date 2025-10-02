Magaly afirma que no piensa abandonar la TV y lanza mensaje a sus haters: "Dejen de cantar victoria"

Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión y hace unos días confesó que tener un programa diario es muy demandante para ella, por lo que deslizó que podría retirarse el próximo año. Sin embargo, ahora aclaró que no tiene pensado dejar la pantalla chica en un buen tiempo.

Magaly sigue firme en su programa de TV

La popular 'Urraca' tiene una gran legión de seguidores, así como también detractores, pero ella nunca se ha amilanado ante nadie. La noche de ayer utilizó los últimos minutos de su programa para enviar un mensaje a sus 'haters', asegurando que seguirá frente a Magaly TV, La Firme por mucho tiempo.

"Nos despedimos, pero no se preocupen, nos vemos mañana y pasado. No me voy de la tele aún, no me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria, aquí estoy todavía", dijo con el sarcasmo que siempre la caracteriza.

En esa misma línea, reiteró que efectivamente es desgastante realizar un programa diario. Incluso bromeó respecto a los problemas que siempre tiene con sus DJ, pero aclaró que eso no tiene nada que ver con una posible renuncia, y que todo se trató de un malentendido.

"Si me siento cansada, todos los días del año estoy cansada de todo, más aún del DJ, pero eso no quiere decir que me vaya a largar. Me iré cuando quiera ", agregó.

¿Qué había dicho Magaly antes?

Hace unos días, la 'Urraca' bromeó respecto a las horas de televisión que hace al día. Según dijo, empezó con una hora de programa y ahora hace 1:15 horas, por lo que existe la posibilidad de que el próximo año haga una hora y media. Sin embargo, en una reciente entrevista aclaró que todo se trató de una broma.

"Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador", declaró a Trome.

Enseguida, explicó que lo que posiblemente cause su renuncia en el 2026 sería que considera que los programas que la anteceden no tienen el suficiente impacto para dejarle un buen colchón. Además, siente que tiene demasiada responsabilidad y que es la única que se toma en serio la competencia por el rating. "Mi salud se ha resentido por demasiado estrés", dijo.

De esta manera, Magaly reafirmó su compromiso con su público y aseguró que seguirá marcando la pauta del entretenimiento en la pantalla chica. Con más de dos décadas de trayectoria, la conductora sigue siendo una de las figuras más influyentes de la TV peruana.