¡Perú necesita tu apoyo! Descubre cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha generado una locura en redes sociales, ya que Perú clasificó a semifinales hace unos días y actualmente se está enfrentando a Chile. En esta nota, conocerás cómo votar por el pan con chicharrón, que tiene como contrincante a la marraqueta con palta.

Ibai Llanos inició la batalla entre Perú y Chile hace aproximadamente 24 horas y, hasta el momento, el pan con chicharrón viene llevando la delantera en TikTok y YouTube. Sin embargo, en Instagram la situación es complicada, ya que la marraqueta mantiene una ligera ventaja. Por ello, se necesita el apoyo de todos los peruanos para dejar nuestra gastronomía en lo más alto.

¡Todos a votar por el pan con chicharrón!

Para votar en TikTok, se debe ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos, verificada con el cheque azul. Luego, ubicar el video del enfrentamiento Perú versus Chile y dirigirse a los comentarios para darle "me gusta" al comentario que dice "Perú". Es importante verificar que dicho comentario sea el original colocado por el youtuber español. Puedes acceder directamente al video de TikTok haciendo CLIC AQUÍ.

Vota por el pan con chicharrón en TikTok

En Instagram, la dinámica es similar: solo se debe ir al perfil oficial de Ibai, ubicar la publicación del enfrentamiento y participar en la encuesta. Allí, los porcentajes muestran qué país va ganando. Puedes acceder directamente al video de Instagram haciendo CLIC AQUÍ.

Vota por el pan con chicharrón en Instagram

Finalmente, en YouTube, se debe ingresar al canal oficial de Ibai Llanos, ubicar el video del duelo Perú versus Chile y darle "Like" al comentario de "Perú", que está fijado. Puedes acceder directamente al video de YouTube haciendo CLIC AQUÍ.

Vota por el pan con chicharrón en YouTube

Con estas tres acciones, estarás apoyando al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. En los próximos días cerrarán las votaciones y, de lograr la victoria, Perú pasaría a la final para enfrentarse contra Bolivia o Venezuela.

El delicioso pan con chicharrón

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales y queridos del Perú. Se prepara con pan francés crocante relleno de chicharrón de cerdo, acompañado de camote frito y salsa criolla hecha a base de cebolla, ají, limón y culantro. Usualmente se disfruta con un café pasado o emoliente, convirtiéndose en una combinación irresistible.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron el consumo del cerdo. Con el tiempo, esta receta se fusionó con ingredientes locales como el camote y el ají, dando vida a un clásico que hoy es símbolo de identidad peruana.

Es así que, el pan con chicharrón viene liderando en TikTok y YouTube, aunque en Instagram la marraqueta toma ventaja. Por ello, cada voto cuenta para que Perú logre llegar a la gran final y dejar en alto nuestra gastronomía.