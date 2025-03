Profesor es hallado sin vida tras asistir a una cita a ciegas: Estuvo desaparecido por varias semanas

Marcus Freiberger, un profesor de yoga de 45 años, fue encontrado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido tras asistir a una cita a ciegas. Su ausencia preocupó a amigos y familiares, ya que dejó de dar señales de vida y su mascota permaneció sola en su hogar por varios días.

Desaparición y muerte de profesor de yoga

El cuerpo de Freiberger fue hallado en una cantera de roca a casi 10 kilómetros de un aeropuerto en Phoenix, Arizona. La última vez que se le vio fue el 21 de febrero, cuando acudió a la cita que, según sospechas iniciales, podría estar relacionada con su desaparición. La investigación aún sigue en curso.

Las autoridades utilizaron huellas dactilares para confirmar su identidad. La familia de Freiberger expresó su tristeza y preocupación ante la falta de respuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha determinado la causa de su fallecimiento, y el caso sigue siendo tratado como una investigación en desarrollo.

Un amigo del instructor de yoga sospechó que algo no estaba bien al notar su ausencia prolongada. Además, la camioneta que conducía, una GMC Sierra 2021 blanca, aún no ha sido mencionada en los informes oficiales. Las autoridades no han revelado detalles sobre la persona con la que se encontró.

Familiares lamentan su muerte

Su hermana compartió la noticia en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido. Mientras tanto, su padre ha expresado la angustia de la familia por obtener respuestas.

"Con profundo pesar comparto la trágica noticia de que Marcus ya no está con nosotros. Perderlo es como perder una parte de nosotros mismos, y sé que esto será igual de difícil para ustedes. Agradecemos a todos por el amor y apoyo que han brindado a Marcus y a nuestra familia", escribió en redes sociales.

La comunidad cercana a Freiberger también ha manifestado su pesar por lo ocurrido. Se espera que las investigaciones avancen y brinden mayor claridad sobre el caso en los próximos días. Mientras tanto su padre pidió justicia para que el presunto crimen no quede impune.

"Solo queremos saber qué pasó. Marcus era un gran chico", comentó a AZ Central, dejando claro el dolor y la incertidumbre que envuelven este caso", agregó.

Es así que, La partida de Marcus Freiberger deja una profunda tristeza en su familia y amigos, quienes aún esperan respuestas. Su legado como profesor de yoga y su calidez humana serán recordados. La investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido.