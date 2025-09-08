RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

Perú llegó a la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos tras vencer a Chile. Ahora, el pan con chicharrón enfrentará a Venezuela y su arepa reina pepeada.

Final del 'Mundial de Desayunos' es entre Perú y Venezuela
Final del 'Mundial de Desayunos' es entre Perú y Venezuela (Composición Karibeña)
08/09/2025

Perú está en la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. El pan con chicharrón logró vencer a Chile y su marraqueta con palta en semifinales, y ahora le tocará medirse con Venezuela, que llega con su tradicional arepa reina pepeada. Las votaciones ya empezaron y debemos dejar a nuestra gastronomía en lo más alto.

La batalla final: Perú vs. Venezuela

El recorrido de Perú en el torneo ha sido impresionante. En la primera ronda, el pan con chicharrón superó a los chilaquiles de México, uno de los favoritos para ganar. Luego, en cuartos de final, se impuso al desayuno típico de Ecuador, asegurando su pase a la semifinal.

En el duelo contra Chile, la batalla fue reñida. En TikTok y YouTube, el pan con chicharrón tomó rápidamente la delantera con miles de votos, mientras que en Instagram la marraqueta llegó a tener ventaja por momentos. Finalmente, el apoyo masivo permitió que Perú se quedara con la victoria.

Ahora, el enfrentamiento final será contra Venezuela. La arepa reina pepeada es un desayuno emblemático que también cuenta con un fuerte respaldo internacional en redes sociales. Por ello, los peruanos deberán unirse nuevamente en TikTok, Instagram y YouTube para apoyar a nuestro pan con chicharrón.

@ibaillanos

PERÚ vs VENEZUELA | GRAN FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

Ibai queda sorprendido al probar la comida peruana destacando el ceviche y el lomo saltado: "Qué viva Perú"
El torneo creado por Ibai Llanos se ha convertido en un fenómeno digital que celebra la gastronomía mundial. Con cada ronda, millones de personas votan y defienden a sus países, logrando que esta competencia culinaria se convierta en tendencia en distintas plataformas sociales.

El delicioso pan con chicharrón

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales y queridos del Perú. Se prepara con pan francés crocante relleno de chicharrón de cerdo, acompañado de camote frito y salsa criolla hecha a base de cebolla, ají, limón y culantro. Usualmente se disfruta con un café pasado o emoliente, convirtiéndose en una combinación irresistible.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron el consumo del cerdo. Con el tiempo, esta receta se fusionó con ingredientes locales como el camote y el ají, dando vida a un clásico que hoy es símbolo de identidad peruana.

¡Perú necesita tu apoyo! Descubre cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos
Es así que, Perú está a un paso de coronarse campeón, y la final será decisiva y dependerá del apoyo de todos los seguidores. Con unión y constancia, el pan con chicharrón podría consagrarse como el mejor desayuno del mundo en este singular certamen.

