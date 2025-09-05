¡Impactante! Sujeto intenta asaltar a una mujer pero ella lo termina sometiendo con una llave de jiujitsu

Un intento de asalto en México terminó convirtiéndose en un hecho viral luego de que la víctima, una joven deportista, lograra someter al delincuente aplicándole una llave de Jiu-Jitsu. El insólito suceso fue registrado por las cámaras de seguridad de una tienda y compartido por el canal Azteca Noticias, generando gran repercusión en redes sociales.

Ladrón es sometido con una llave de jiujitsu

En las imágenes se aprecia cómo la joven realizaba compras en el establecimiento, cuando un sujeto se acerca por detrás e intenta arrebatarle lo que parecía ser su celular. El hombre trató de huir rápidamente del lugar, sin imaginar que su víctima tenía preparación en artes marciales.

La reacción de la joven fue inmediata. Alcanzó al ladrón y, con gran destreza, le aplicó una llave de Jiu-Jitsu que lo dejó completamente inmovilizado en el suelo. Mientras ella lo mantenía bloqueado, uno de los trabajadores del local dio aviso a la policía para que se llevara al responsable.

Pocos minutos después, agentes policiales llegaron al lugar y procedieron a detener al sujeto, quien fue trasladado a la comisaría para continuar con las investigaciones. La acción de la joven recibió aplausos de testigos y se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

🥋 Quiso asaltar a la mujer equivocada Este ladrón llegó muy gallito a asaltar un negocio... Pero NO contaba con que la chava del mostrador era cinta negra en JIUJITSU La chica le aplicó tremenda llave, lo tiró al piso y lo tuvo sometido hasta que llegó la policía. ¡Queremos una chica así en cada restaurante de México! @roberto.ruizg y @christian_larah con la información en #LosRuizLara

En redes sociales, especialmente en TikTok, cientos de usuarios celebraron la valentía y la preparación de la mujer para defenderse en una situación de riesgo. Muchos destacaron la importancia de aprender técnicas de defensa personal como herramienta para enfrentar posibles actos delictivos.

"Las que no saben jiu jitsu: No nos subestimen", "Yo tuve una novia que practicaba Jiu Jitsu. La amaba, pero le tenía mucho miedo", "El Jiu jitsu siempre será superior a todas las artes marciales" , "Mujer de alto valor", comentaron.

El jiujitsu como defensa personal

El jiujitsu es un arte marcial de origen japonés que se centra en el uso de la fuerza del oponente en su contra. A través de técnicas de control, palancas y estrangulamientos, permite neutralizar a un agresor sin necesidad de contar con una complexión física superior.

A diferencia de otros deportes de combate, el jiujitsu pone énfasis en la defensa personal, priorizando la técnica sobre la fuerza. Esto lo convierte en una disciplina accesible para personas de todas las edades y géneros, que buscan aprender a protegerse en situaciones de riesgo real.

Es así que, el entrenamiento en jiujitsu no solo desarrolla habilidades físicas, sino también seguridad, disciplina y autocontrol. Un ejemplo reciente de su eficacia fue la joven mexicana que sometió a un ladrón en una tienda con una llave, demostrando cómo la preparación en artes marciales puede marcar la diferencia.