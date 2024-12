Aumento del sueldo mínimo en Perú: ¿Qué trabajadores se beneficiarán a partir del 1 de enero?

El Gobierno de Perú ha anunciado un incremento en el sueldo mínimo, efectivo a partir del 1 de enero de 2025. La presidenta Dina Boluarte confirmó que el salario base pasará de S/1,025 a S/1,130, una medida que busca mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores en el país. ¿A quiénes beneficiará? Te contamos.

Nuevo aumento de sueldo mínimo en Perú

Este 27 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte anunció una noticia importante para los trabajadores del país: desde el 1 de enero de 2025, el sueldo mínimo en Perú aumentará en S/105, pasando de S/1,025 a S/1,130. Esta medida beneficiará a miles de trabajadores del sector público y privado, y tiene como objetivo mejorar su calidad de vida.

¿Por qué el aumento?

La presidenta Boluarte explicó que este aumento fue tomado "con responsabilidad" y aseguró que no se trata de "populismo barato ni oportunismo político".

En su declaración, destacó que el aumento busca beneficiar a los trabajadores formales y hacer frente al contexto económico actual. Además, señaló que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) no logró un acuerdo sobre el incremento, por lo que el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa y, tras un consenso con 18 ministerios, se fijó el nuevo monto.

"Hoy el panorama es optimista, nuestra economía crece a un ritmo proyectado de 3%, la inversión privada crece significativamente y el empleo formal crece a cifras históricas... La remuneración mínima se incrementará en S/105, alcanzando los S/1.130. Esta decisión la tomamos con responsabilidad... El incremento aprobado es el más justo que se acerca al punto medio", comentó la mandataria.

¿A quiénes beneficiará este aumento?

El aumento salarial de S/105 beneficiará a todos los trabajadores que perciban el sueldo mínimo, tanto del sector público como privado. Esto incluye a personas que trabajan en el comercio, construcción, servicios, manufactura, agricultura, entre otros sectores.

También se beneficiarán los trabajadores del sector doméstico, como cocineros, niñeras, jardineros y auxiliares administrativos, así como aquellos que laboran a tiempo completo o parcial.

Además del aumento en el salario base, esta medida también impactará otras prestaciones laborales, como las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y la asignación familiar, que subirá hasta S/105.

El aumento salarial anunciado no se aplica de forma generalizada, sino que está destinado únicamente a aquellos que reciben un salario inferior al mínimo establecido, es decir menores a S/ 1.130.

Por lo tanto, los trabajadores con ingresos superiores a S/ 1.130 al mes no necesariamente verán un incremento en su remuneración en 2025, ya que los empleadores no tienen la obligación de ajustar sus sueldos. En el caso de los trabajadores que no están en planilla que ganan S/ 1.025, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, indicó que tienen la posibilidad de solicitar un aumento a sus empleadores.

¿Qué impacto tendrá en la economía?

Este aumento no solo busca mejorar los ingresos de los trabajadores, sino también dinamizar la economía nacional. Con más dinero disponible, los trabajadores podrán aumentar su consumo en bienes y servicios, lo que contribuirá al crecimiento de la economía local. Este "efecto multiplicador" es importante para la creación de empleo y la reactivación económica del país.

A partir del 1 de enero de 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) se incrementará a S/ 1130. 🇵🇪📈 Este aumento se efectúa en el marco del crecimiento de nuestra economía a un ritmo proyectado de 3,2 % y las cifras históricas del empleo formal. 🤝🙋‍♂️🙋‍♀️💪 pic.twitter.com/PA1yrhJxVy — Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) December 27, 2024

Opinión de expertos

Antes del anuncio oficial, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió sobre la necesidad de ser prudentes con el aumento del sueldo mínimo. Velarde señaló que, aunque el incremento es positivo, se deben considerar factores como la productividad y el impacto en sectores con bajos ingresos.

"El sueldo mínimo en Perú no es tan bajo en comparación con el promedio de ingresos, pero el problema está en la productividad", explicó Velarde. Sin embargo, la medida fue aprobada y comenzará a aplicarse en enero.

Evolución del sueldo mínimo en Perú

Este aumento forma parte de una serie de incrementos en el sueldo mínimo que ha experimentado Perú en los últimos años. Desde 2000, el salario mínimo ha aumentado de S/345 a S/1,130 en 2025. Esta evolución muestra cómo el país ha intentado mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores a lo largo de los años.

Con el nuevo aumento del sueldo mínimo, muchos trabajadores en Perú verán un incremento en sus ingresos a partir de enero. Aunque algunos expertos han pedido cautela, la medida se espera que beneficie a miles de personas y estimule la economía del país. Sin duda, un paso importante para mejorar la calidad de vida de los peruanos.