Flavia Laos abre su corazón y revela que tuvo una relación tóxica: "Pasé por una época oscura"

Flavia Laos ha decidido compartir con sus seguidores un capítulo muy complicado de su vida. A través de su nuevo tema, "Tu Veneno", la artista aborda una experiencia personal relacionada con una relación tóxica que dejó una huella significativa en ella, pero que también la llevó a encontrar su fortaleza y evolucionar como persona.

Una canción que habla de un amor difícil. En una reciente entrevista, Flavia compartió cómo vivió esa relación difícil, pero que ahora forma parte de su pasado.