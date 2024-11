Gratificación de Navidad 2024: Trabajadores peruanos recibirán sueldo más 9% adicional en diciembre

Diciembre ya está aquí, y con él, la ansiada gratificación de Navidad. Este pago extra es un bono que los trabajadores del sector privado en Perú reciben cada año por estas fechas. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha dado a conocer todos los detalles sobre este beneficio, que corresponde a un sueldo completo más una bonificación adicional para algunos trabajadores. Te contamos todo lo que debes saber.

Gratificación de Navidad: Todo lo que debes saber

La gratificación de Navidad, regulada por la Ley N.° 27735, corresponde a un sueldo completo para los trabajadores que hayan trabajado todo el semestre, es decir, desde julio hasta diciembre de 2024. Además, aquellos empleados afiliados a EsSalud recibirán una bonificación adicional del 9%. Los trabajadores que estén registrados en Empresas Prestadoras de Salud (EPS) recibirán un 6.75% extra.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó: "Para los afiliados a EsSalud , percibirán un sueldo íntegro más un monto equivalente al 9% de la gratificación como bonificación extraordinaria, mientras que para los trabajadores afiliados a una Empresa Prestadora de Salud (EPS) , el adicional será del 6.75% ".

Este pago debe ser realizado antes del 15 de diciembre del presente año y debe aparecer en la planilla electrónica del mes.

¿Quiénes tienen derecho a la gratificación?

Todos los trabajadores que estén en planilla del sector privado tienen derecho a recibir la gratificación, sin importar si su contrato es indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Incluso los trabajadores de pequeñas empresas que estén inscritos en el Remype (Registro de Micro y Pequeña Empresa) recibirán medio sueldo de gratificación.

También los trabajadores agrarios tienen derecho a este beneficio, siempre y cuando hayan comunicado a su empleador que la gratificación será percibida al mismo tiempo que la de los trabajadores del régimen común.

¿Quiénes no reciben la gratificación?

No todos los trabajadores tienen derecho a la gratificación. Aquellos que tengan un contrato de "Remuneración anual integral", es decir, que ya tienen este beneficio incluido en su salario anual, no recibirán el bono de Navidad. Además, los trabajadores independientes, que no están en planilla, tampoco podrán acceder a esta gratificación.

Multas por no pagar la gratificación a tiempo

Es importante que los empleadores cumplan con este pago dentro del plazo establecido, ya que si no lo hacen, pueden recibir multas. Las sanciones varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Las multas pueden ser de hasta S/ 134,518, lo que puede representar un gran costo para las empresas que no cumplan con este beneficio.

MICROEMPRESA INFRACCIÓN MULTA MÍNIMA MULTA MÁXIMA NO PAGAR GRATIFICACIÓN 0.11 UIT S/ 566.5 0.45 UIT S/ 2,317.5 PEQUEÑA EMPRESA NO PAGAR GRATIFICACIÓN 0.45 UIT S/ 2,317.5 4.50 UIT S/ 23,175 MEDIANA Y GRAN EMPRESA NO PAGAR GRATIFICACIÓN 1.57 UIT S/ 8,085.5 26.12 UIT S/ 134,518

Según la ley, el incumplimiento del pago de la gratificación es considerado una infracción grave, por lo que es crucial que los empleadores se aseguren de cumplir con este pago a tiempo.

Un regalo extra para las fiestas. La gratificación de Navidad no solo es un derecho, sino una gran ayuda para los trabajadores, especialmente en estas fechas donde los gastos aumentan debido a las celebraciones de fin de año. Asegúrate de recibir tu bono si cumples con los requisitos, y si eres empleador, recuerda que el plazo para pagar vence el 15 de diciembre.

En resumen, la gratificación de Navidad es un beneficio importante para los trabajadores peruanos, y este año, además del sueldo completo, muchos recibirán una bonificación adicional dependiendo de su afiliación a EsSalud o EPS. ¡Que esta gratificación te ayude a disfrutar de las fiestas de fin de año con tranquilidad!