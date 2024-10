¡Indignante! Graban a extorsionador cobrando cupos a mototaxistas en mercado de Independencia

La inseguridad ciudadana sigue creciendo cada día y, pese a que 12 distritos de Lima y Callao han sido declarados en emergencia, los extorsionadores siguen haciendo de las suyas. Esta vez, un delincuente fue grabado mientras cobraba cupos a un grupo de mototaxistas que trabajan a las afueras de un mercado en Independencia.

Caos en Lima Norte

El video, que fue difundido por Latina TV y grabado a las afueras del mercado central de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, muestra cómo un joven vestido con buzo negro amenaza a los transportistas si no pagan la cuota de cinco soles diarios.

" ¿Vas a dar tus cinco pesos o no?", se le escucha decir al delincuente, quien además aseguró haber cobrado cupo a otra asociación de transportistas que trabaja en la zona.

El extorsionador amenazó con no dejar trabajar a los mototaxistas si se niegan a pagar lo solicitado. Los conductores afirmaron que no iban a pagar aduciendo que querían entregar el dinero a la cabeza de la organización criminal, por lo que el delincuente solo respondió: "¿Qué cabeza? Esa cabeza que tú dices me ha mandado a mí a cobrar, me mandó a Chaparro toda esta zona".

Según el extorsionador, habría sido enviado por alias 'Menzo', quien sería el cabecilla de la organización criminal que se dedica al cobro de cupos en varias zonas de Independencia.

Estado de emergencia en Lima

Hace unos días el Gobierno del Perú declaró en estado de emergencia a 11 distritos de Lima y 1 del Callao. La medida busca hacerle frente a la ola de extorsiones, asesinatos, asaltos y otros delitos que se han vuelto pan de cada día en varios distritos de la capital.

El Ejecutivo anunció el estado de emergencia mediante una conferencia de prensa brindada hoy en horas de la tarde. Los distritos para los que aplica el estado de emergencia son Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, además de Ventanilla, en el Callao.

"Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con opciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas", expresó el titular del Ministerio de Defensa, Walter Astudillo.

Por otro lado, se informó que próximamente se enviará un proyecto de ley al Congreso de la República, mismo que tipifica al sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal como delitos de terrorismo urbano.