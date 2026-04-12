Jefe de la ONPE anuncia que los más de 63 mil electores que no pudieron votar no pagarán multa: "Estamos haciendo todos los trámites"

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, confirmó este 12 de abril que un grupo de electores y miembros de mesa no pudo cumplir con su deber en las Elecciones Generales 2026 debido a la falta de material electoral en diversos locales.

Piero Corvetto confirma que electores afectados no pagarán multa

Las Elecciones Generales 2026 se desarrollaron con diversos contratiempos debido a la falta de material electoral, lo que provocó que varias mesas de sufragio no se instalaran a tiempo o no pudieran abrir, pese a que el inicio de la jornada estaba programado para las 7:00 a.m. En distintos distritos de Lima Metropolitana se reportaron demoras e inconvenientes que afectaron el normal desarrollo del proceso.

En conferencia de prensa, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas a los ciudadanos que no pudieron ejercer su deber cívico debido al retraso en el despliegue del material electoral en los locales de votación.

Asimismo, precisó que más de 63 mil personas resultaron afectadas, luego de que no se lograra distribuir el material en 15 locales de Lima, ubicados en tres de San Juan de Miraflores, siete de Lurín y cinco de Pachacámac. Ante ello, anunció que se vienen realizando las gestiones correspondientes para evitar sanciones.

"En estos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo que ha tenido un impacto en 63,300 electores y electoras. Para cada uno de ellos, iniciaremos los actos administrativos pertinentes, porque al no poder ejercer su voto, ni cumplir su rol de miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación", declaró ante los medios.

JNJ anuncia posible investigación contra Piero Corvetto

El titular de la ONPE resaltó que, a nivel nacional, se logró instalar el 99.8 % de las 92,012 mesas de sufragio, pese a los inconvenientes registrados en algunas zonas del país.

En paralelo, la Junta Nacional de Justicia informó que evaluará acciones disciplinarias contra el jefe de la ONPE, incluyendo la apertura de una investigación y la revisión de su proceso de ratificación.

"La presidencia de la JNJ solicitará al Pleno el inicio de las investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación del señor Corvetto Salinas como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales", señala el comunicado de la entidad.

En conclusión, los más de 63 mil electores y miembros de mesa afectados por la falta de material electoral no serán sancionados ni pagarán multa, según dispuso la ONPE. Sin embargo, el proceso ha generado cuestionamientos hacia la entidad por las fallas registradas en el despliegue del material electoral durante las Elecciones Generales 2026.