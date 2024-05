"Me van a cortar el dedo": Empresaria secuestrada en Los Olivos envía audio a su familia

Un aterrador audio de Jackeline Janina Salazar Flores, empresaria secuestrada en Los Olivos, ha salido a la luz. En él, la joven pide desesperadamente a su familia que consigan el dinero para su rescate, mientras sus captores la amenazan con cortarle los dedos.

Jackeline Janina Salazar Flores, una joven empresaria de 32 años, ha sido secuestrada en Los Olivos y un aterrador audio ha revelado el drama que está viviendo. En el mensaje, ella ruega a su familia que paguen el rescate para que no le hagan más daño.

El 13 de mayo, Jackeline fue secuestrada mientras conducía su auto en Los Olivos. Desde entonces, su familia ha vivido una pesadilla. Recientemente, se dio a conocer un audio donde Jackeline, entre lágrimas, pide desesperadamente que consigan el dinero que exigen sus captores.

"Papi, soy Jacky, por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a él que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo, solo junta el dinero, por favor", se escucha decir a Jackeline.

En el audio, los secuestradores también amenazan a la familia y a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Un hombre, identificado como 'Loco Joe', advierte: "Estoy manejando el Cono Norte con mi compadre 'Joroba', que está en Piedras Gordas. Somos aquí una organización grande, el único consejo que te voy a dar es que no te metas en las negociaciones porque tenemos ubicada a cada miembro de tu familia y mi compadre se va a encargar de eso".

Desesperación de la víctima. Jackeline, dueña de un gimnasio, expresa su terror en el audio: "Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos, por favor, por favor, dile que no se meta porque me van a seguir torturando, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo. No hagas caso en nada, solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor".

Investigación en marcha

La PNP está realizando operativos en varias zonas para encontrar a Jackeline y detener a los secuestradores. 'Jorobado', uno de los mencionados en el audio, está en prisión por extorsión y robo agravado, pero podría estar involucrado desde la cárcel. Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', es otro sospechoso clave en este secuestro.

Los secuestradores han pedido dos millones de dólares por la liberación de Jackeline. Aunque se dice que la cifra podría ser negociada, su familia está desesperada por reunir el dinero. Hasta el momento, Jackeline sigue en cautiverio.

Ante ello, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte ha iniciado una investigación preliminar contra los responsables del secuestro. La Policía sigue con los operativos para localizar a Jackeline y capturar a los delincuentes.

Jackeline Janina Salazar Flores sigue secuestrada y su familia está desesperada por conseguir el dinero para su liberación. La situación es crítica y cada minuto cuenta para su vida.