Patricia Chirinos rompe su silencio tras ser agredida en un bar de Barranco: "Grupo de desadaptados"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, vivió un altercado tras ser agredida la madrugada del último domingo en un conocido bar de Barranco. Ahora, la madre de la patria se pronunció sobre el fatídico incidente a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), la experiodista lamentó los hechos sucedidos en el bar 'La noche de Barranco' y se refirió a quien es la atacaron como un grupo de desadaptados. Además, confirmó que la agredieron físicamente al lanzarle objetos.

"En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", expresó.