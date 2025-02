PJ dictó comparecencia con restricciones contra Jean Deza por presunta tentativa de feminicidio

El 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó comparecencia restringida contra el futbolista Jean Deza. La medida responde a la acusación en su contra por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Gabriela Álava. Según la resolución judicial, el deportista deberá acatar una serie de normas de conducta y pagar una caución de 5 mil soles para asegurar su participación en el proceso legal.

El Ministerio Público había solicitado nueve meses de prisión preventiva para Deza debido a la agresión ocurrida durante las celebraciones de Año Nuevo. No obstante, el Poder Judicial determinó que el futbolista afronte el proceso en libertad, aunque con restricciones.

Según la sentencia, Jean Deza tiene prohibido acercarse o comunicarse con su expareja por cualquier medio. Asimismo, deberá acudir periódicamente ante las autoridades y no podrá cambiar de domicilio sin previo aviso.

Recordemos que hace unos días la audiencia en contra del futbolista tuvo un giro inesperado cuando su expareja, Gabriela Álava, le pidió a su abogado, Carlos de la Cruz, dejar la audiencia en donde se estaba discutiendo el caso.

La modelo Gabriela Alava rompió su silencio para desmentir a su exabogado, Carlos de la Cruz, quien afirmó que ella retiró su denuncia contra Jean Deza. A través de un comunicado en Instagram, aclaró que sigue firme en su acusación y rechazó la versión de su antiguo defensor legal.

El abogado De la Cruz había manifestado que Gabriela le pidió apartarse del caso porque no deseaba que su expareja terminara en prisión. Además, mencionó que la Fiscalía presentó imágenes de la modelo golpeada, lo que habría influido en su decisión. Sin embargo, Álava negó rotundamente estas afirmaciones.

"Quiero enfatizar que en ningún momento he dudado ni he tambaleado en mi denuncia. He sido firme y lo sigo haciendo. Lamento profundamente que mi exabogado haya insinuado lo contrario, desinformando y tergiversando mi postura", declaró la modelo.