Precio del DÓLAR HOY, miércoles 22 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú se mantiene sin grandes cambios este miércoles 22 de abril de 2026. Según la SUNAT, el tipo de cambio continúa dentro de un rango estable, con ligeras variaciones que no generan mayor impacto en el mercado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 22 de abril, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.433, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.442. Estas cifras muestran un leve ajuste frente al día anterior, pero confirman una tendencia de estabilidad en los últimos días.

Durante la última semana, el dólar ha presentado pequeños cambios, pero siempre dentro de un margen controlado. Tras registrar valores cercanos a los S/ 3.37 a inicios de la semana pasada, la moneda estadounidense tuvo una ligera caída y luego empezó a recuperarse de forma progresiva.

Precio del dólar del 1 al 22 de abril. (SUNAT)

En los días recientes, el tipo de cambio se ha movido alrededor de los S/ 3.43, manteniéndose casi sin variaciones entre el fin de semana y el inicio de esta semana. Incluso, los cambios entre un día y otro han sido de solo algunos céntimos, lo que refuerza la idea de un mercado estable.

Este comportamiento refleja una tendencia estable con ligeros ajustes diarios. Aunque el dólar ha mostrado una leve recuperación frente a días anteriores, no se han registrado subidas bruscas ni caídas pronunciadas.

En medio de este panorama, el mercado también se mantiene atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado incertidumbre en el tipo de cambio. A nivel internacional, la calma en los mercados financieros también contribuye a que el dólar se mantenga dentro de un rango controlado.

Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 22 de abril de 2026 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento para evitar sorpresas. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la app que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a proteger tu dinero y sacarle un mejor provecho.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este miércoles 22 de abril, con leves variaciones que no afectan significativamente al mercado. Todo apunta a que el tipo de cambio continuará moviéndose de forma moderada en los próximos días.