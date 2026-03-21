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Precio del DÓLAR HOY, sábado 21 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio y compra del dólar en el Perú se mantiene dentro de lo estable para hoy sábado 21 de marzo, con una ligera alza, pero sin presentar variaciones bruscas.

Precio del DÓLAR HOY, sábado 21 de marzo
Precio del DÓLAR HOY, sábado 21 de marzo (Composición Karibeña)
21/03/2026

El precio del dólar en el Perú hoy sábado 21 de marzo inició unos puntos a la alza en comparación a los últimos días de la semana cerrando así una semana estable, sin mostrar alteraciones tan drásticas. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense para que tengas en cuenta antes de realizar tus transacciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 21 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.469 para la compra y S/ 3.477 para la venta. Estos valores cambiaron ya que se mantenían estable indicando que podría seguir en ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango poco menor sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, el miércoles 18 de marzo, la moneda estadounidense alcanzó para venta S/ 3.408 en compra y S/ 3.417 en venta, el punto más bajo de la semana, pero aún así se ha mantenido un rango estable..

Tipo de cambio dólar
Tipo de cambio dólar

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

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¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 21 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada para hoy sábado 21 de marzo de 2026. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional.

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