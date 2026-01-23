Precio del DÓLAR HOY, viernes 23 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano culmina la semana con un comportamiento tranquilo. El dólar continúa moviéndose dentro de márgenes controlados, una tendencia que se ha venido repitiendo desde finales de diciembre y que se mantiene firme en los primeros días del año.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 23 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.352 soles para la compra y 3.360 soles para la venta, confirmando la estabilidad del tipo de cambio.

Este resultado no sorprende a los analistas. Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes diarios que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el dólar ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio se repitió o presentó cambios muy pequeños. A lo largo de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque se observaron leves movimientos, estos se mantuvieron dentro de rangos estrechos, reflejando un mercado estable y predecible.

Precio del dólar del 1 al 23 de enero. (SUNAT)

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares.

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense en el mercado local. Además, la ausencia de eventos económicos o políticos de alto impacto ha evitado presiones sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este escenario externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones comerciales. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 23 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este viernes 23 de enero con una tendencia estable y sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.