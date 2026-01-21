Precio del DÓLAR HOY, miércoles 21 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando un comportamiento tranquilo a mitad de semana. El dólar sigue moviéndose dentro de un rango estable, una tendencia que se arrastra desde finales de diciembre y que se ha consolidado durante las primeras semanas de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 21 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.353 soles para la compra y 3.366 soles para la venta, manteniéndose en niveles similares a los registrados en jornadas anteriores.

Este escenario no genera sorpresa en el mercado. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha mostrado variaciones mínimas, con ajustes leves que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el tipo de cambio ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio se repitió o presentó cambios muy pequeños.

Durante la primera quincena de enero, el comportamiento del dólar ha sido constante. Aunque se observaron ligeros movimientos diarios, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y sin impactos relevantes en el mercado local.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto refleja un equilibrio sostenido entre la oferta y la demanda de dólares en el país.

Precio del dólar del 1 al 21 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que presionen el mercado cambiario.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a mantener la calma en el tipo de cambio.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 21 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este miércoles 21 de enero, sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no surjan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.