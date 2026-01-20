Precio del DÓLAR HOY, martes 20 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano mantiene un comportamiento tranquilo en el inicio de la semana. El dólar sigue mostrando estabilidad, una tendencia que se ha sostenido desde finales de diciembre y que continúa marcando el ritmo del tipo de cambio en el país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 20 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.353 soles para la compra y 3.366 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango controlado.

Este resultado no sorprende al mercado. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes diarios que no han definido una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el dólar ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio se repitió o presentó cambios muy pequeños.

Durante la primera quincena de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque se observaron leves movimientos en la compra y venta, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y sin impactos relevantes.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo estable. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 20 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que presionen el tipo de cambio.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 20 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más importante es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este martes 20 de enero, sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo apunta a que, mientras no surjan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.