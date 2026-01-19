Precio del DÓLAR HOY, lunes 19 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca una nueva semana sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se ha venido repitiendo desde finales de diciembre y que continúa marcando el ritmo del tipo de cambio en el país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 19 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.354 soles para la compra y 3.363 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango controlado.

Este resultado no sorprende al mercado. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes que no han definido una tendencia clara al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el dólar ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio se repitió o presentó cambios muy pequeños.

Durante la primera quincena de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque se observaron leves movimientos diarios, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y sin impactos relevantes. Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo estable. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares.

Precio del dólar del 1 al 19 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense en el mercado local. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 19 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mayor provecho a tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 19 de enero con una tendencia estable, sin cambios bruscos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de rangos controlados en los próximos días.