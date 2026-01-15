Precio del DÓLAR HOY, jueves 15 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma en la tercera semana de enero. El dólar mantiene un comportamiento estable, sin variaciones bruscas, una tendencia que se arrastra desde el cierre de diciembre y que sigue marcando el ritmo del tipo de cambio en el país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 15 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.354 soles para la compra y 3.367 soles para la venta, cifras que confirman que la divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango controlado.

Este escenario no resulta sorpresivo para el mercado. Desde finales de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado ajustes mínimos, moviéndose apenas algunos centavos, sin una tendencia clara al alza ni a la baja.

Durante varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio del dólar se repitió o presentó cambios muy leves. Esta continuidad ha reforzado la percepción de estabilidad entre ciudadanos y agentes económicos.

En los primeros días de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque se registraron ligeras variaciones en la compra y venta, estas no generaron impacto significativo ni alteraron el equilibrio del mercado cambiario.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto refleja un balance constante entre la oferta y la demanda de dólares.

Precio del dólar del 1 al 15 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la moneda estadounidense en el mercado local. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que presionen el tipo de cambio.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos fuertes que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria observada.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar subidas repentinas que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 14 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este jueves 15 de enero. La moneda estadounidense consolida un inicio de año marcado por la previsibilidad y la tranquilidad en el mercado cambiario.