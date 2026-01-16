Precio del DÓLAR HOY, viernes 16 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad al cierre de la semana. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se viene sosteniendo desde finales de diciembre y que se ha consolidado a lo largo de la primera quincena de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 16 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.357 soles para la compra y 3.366 soles para la venta, confirmando que el tipo de cambio se mantiene dentro de márgenes controlados.

Este escenario no sorprende al mercado. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con ajustes leves que no han marcado una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el dólar ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio se repitió o presentó cambios muy pequeños.

Durante los primeros días de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque hubo ligeros movimientos diarios, estos se mantuvieron dentro de rangos estrechos y no generaron impacto significativo en el mercado local.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto refleja un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares.

Precio del dólar del 1 al 16 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que presionen el tipo de cambio.

En el contexto internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este escenario externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 16 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio no es igual en todos lados y puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es recomendable consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este viernes 16 de enero. La moneda estadounidense se consolita con previsibilidad y tranquilidad en el mercado cambiario.