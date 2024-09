Reconocida agrupación de cumbia sufre terrible accidente en Piura: Su auto casi cae al abismo

Pasaron el susto de sus vidas. La reconocida agrupación musical de cumbia, Son de Ríos, tuvieron un terrible accidente en una carretera de Piura cuando se encontraban volviendo de una presentación que habían dado en el centro poblado de Tuluce, en la provincia de Huancabamba, en la mencionada región.

Según los primeros informes, el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 A. M. en el kilómetro 81 de la carretera Tabacones. El mal estado de la carretera habría hecho que la couster se voltee y estuviera apunto de caer a un abismo de aproximadamente 5 metros.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y producto de la volcadura del auto los integrantes resultaron con lesiones leves. Sin embargo, se reportó que la agrupación musical perdió gran parte de sus instrumentos ya que estos iban sobre la parrilla de la couster y cayeron al abismo cuando el automóvil se volteó.

Después del desafortunado accidente se dio a conocer que la agrupación de cumbia sanjuanera canceló su presentación en la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima que se iba a realizar el pasado este domingo 1 de septiembre.

Los integrantes de 'Son de Ríos' manifestaron su alivio al confirmar que, pese al susto y los daños materiales, todos se encuentran bien. En declaraciones preliminares, expresaron su gratitud por el apoyo recibido y aseguraron que, aunque el accidente fue un golpe inesperado, se encuentran en buena condición física y emocional.

Sonia Morales es una artista de la música folclórica que recorre todo el Perú para llevar su música a miles de seguidores. Mientras que la cantante y todos los integrantes de su orquesta se dirigían a un concierto en Chavín en Ancash, sufrieron un fuerte accidente vehicular que afectó a sus músicos. Esta noticia preocupó de inmediato a sus seguidores y gente que la quiere mucho, por ello la intérprete decidió pronunciar en redes.

Envió un comunicado: "Agradezco profundamente a Dios por protegernos siempre. Durante nuestro viaje tuvimos un accidente de tránsito que, gracias a Dios, fue leve y no tuvo consecuencias fatales. Yo me encontraba en otro vehículo y me encuentro bien. Nuestros músicos ya están de regreso a casa y se encuentran bien".