¡CASTING EN VIVO! Papillón realizó concierto con las candidatas preseleccionadas en Chorrillos

Dentro de la cumbia peruana, Papillón se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes y ahora están en la búsqueda de su nueva cantante. En esta ocasión, la candidatas preseleccionadas cantaron en vivo en un concierto realizado en Chorrillos.

Casting en vivo en Chorrillos

Hace unas semanas, Papillón anunció que está en la búsqueda de una nueva voz para su delantera musical. Hasta el momento, revelaron que fueron 800 las chicas que participaron en el concurso por redes y ahora, han pasado a la siguiente fase del casting con varias chicas preseleccionadas.

Es por ello que hoy miércoles 26 de marzo, realizaron el primer concierto en Chorrillos donde las participantes tuvieron la oportunidad de cantar en vivo junto a la orquesta del grupo de cumbia. Cada una de las concursantes cantaron un tema donde deleitaron al público con sus voces.

El jurado en esta ocasión estuvo conformado por Miguel La Torre productor y director musical de Los 5 de Oro, y el cantante Jesús Sartori. Ellos calificaron a las candidatas que interpretaron los clásicos temas de Papillón como: "Me equivoqué", "Me emborracharé", "Te extraño tanto", "Quién no lloró por amor", "Amor Ideal", "Vasito de Licor" y "Perdón".

Finalmente, todas las integrantes se unieron al final del concierto para que todas bailen la canción "Como se mata el gusano". Cada una fue aplaudida por el público y recibieron un consejo de parte del jurado calificador.

Papillón seguirá con conciertos con candidatas

Además, Papillón informó que continuará con los casting de conciertos en vivo para buscar a su nueva voz. Este jueves 27 y viernes 28 de marzo estarán en la Plaza de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, y el viernes 4 de abril volverán nuevamente al parque Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos para el último concierto de la segunda fase del casting.

El grupo de cumbia se encuentra buscando a la nueva voz papillonera que llegue para unirse a su gran familia musical y viajar por todo el Perú. Hoy se presentaron grandes candidatas que hicieron bailar al público en vivo de Chorrillos.

No queda duda que el talento peruano es único y hay mucho. Como ya lo mencionó Papillón, este gran casting que se presentó hoy en Chorrillos seguirá continuando en los próximos días. El público podrá elegir a su concursante favorita para que se convierta en la nueva vocalista de la reconocida agrupación de cumbia.