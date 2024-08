Chechito siempre fue full chamba antes de ser cantante: "He sido vidriero, juguero y cargaba parlantes"

Sergio Romero es un joven cantante que se lanzó este año con su propia orquesta. El artista se ganó el cariño del público por las redes sociales y su fama creció de manera repentina en la industria musical. En una entrevista, contó cómo trabajó antes de formar parte del mundo de la música.

En una entrevista realizada por el diario El Trome, el cantante Chechito cuenta cómo viene trabajando en esta nueva etapa musical con su propia orquesta. Reveló que viene preparando tres colaboraciones musicales que muy pronto se estarán lanzando en todas las plataformas digitales. Además, contó en qué trabajaba antes de ingresar a la agrupación de su tío.

"He sido mesero, pintor, carpintero, vidriero, juguero y le ayudaba a mi mamá que tenía un puesto en el mercado de la Colonial. Nunca he sido quedado, siempre me ha gustado el dinero. He sido chamba por el dinero, ahora ya aprendí que el dinero no lo es todo, pero me ha permitido tener mi orquesta", expresó.