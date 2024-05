Daniela Darcourt se manda todo en su concierto: "Soy la reencarnación de Tony Rosado"

Daniela Darcourt es una joven cantante de la salsa peruana que viene ganándose un lugar en la música a nivel internacional. Un video se volvió viral en redes sociales, donde la artista se proclamó como la versión femenina de Tony Rosado ¿Debido a qué?

¡La versión femenina de Tony Rosado!

La cantante Daniela Darcourt ha conquistado al público con sus canciones y talento musical durante los últimos años. En cada una de sus presentaciones, brinda un show totalmente espectacular. Es por ello, que en redes sociales se volvió viral un video donde se proclama la siguiente 'Tony Rosado' en versión femenina.

"Díganme que soy la reencarnación de Tony Rosado, sí, maestro Tony, con mucho respeto. Díganme que soy lisurienta, sí. Díganme todo lo que quieran, pero a estas basuras hay que cantarles así porque no entienden", dijo la artista en un concierto.

Luego, Daniela Darcourt continúo comentando sobre los hombre: "Porque una le dice que no y ahí siguen las mierd*s. Con el debido respeto a los caballeros de verdad que están presentes esta noche, no, porque no quiere herir susceptibilidades. Pero una pena entre dos es menos atroz y valga verdades, al que le caiga le guante que se lo chante, no es mi culpa".

Finalmente, la artista iba a empezar a cantar la cumbia de "Si Me Ibas a Dejar" y dijo: "Así que si no estas grabando, te recomiendo que saques tu teléfono y lo grabes porque voy a dedicarle unas palabras a quien le vayas a mandar este video. Como dice mi tía Lucía de la Cruz, hoy me voy a desahogar".

Sobre Daniela Darcourt

La cantante Daniela realizó una gira internacional hace algunas semanas en Canadá y Europa, promocionando su álbum 'Catarsis'. Además, se encuentra a puertas de lanzar su nuevo disco musical con temas inéditos llamado 'Renacer'.

Aunque su álbum estaba programado para lanzarse en su cumpleaños el pasado 20 de abril, no se pudo. Ahora, la joven artista peruana anunció que muy pronto estará lanzado sus nuevas canciones inéditas, donde cuenta con la participación de cantantes internacionales.

Daniela Darcourt viene preparando muchos proyectos musicales como el concierto 'Renacer' el próximo 10 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. En este gran evento, la joven interpretará sus nuevas canciones que se estrenarán pronto y contará con la participación de muchos invitados sorpresas. No queda duda, que la cantante de salsa siempre brillará por su talento musical y más porque cuenta con el apoyo de sus seguidores.