Deyvis Orosco está muy agradecido por el apoyo de sus fans a su nuevo tema propio: "Los quiero"

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la cumbia peruana, hijo del gran Johnny Orosco. El artista utilizó sus redes sociales para dar un agradecimiento especial a sus fanáticos por el apoyo a su más reciente producción musical.

Agradece el cariño de sus fans

El cantante Deyvis Orosco estrenó el videoclip de su nueva canción inédita "Tu nombre y el mío" en su canal de YouTube hace un par de días. Este nuevo sencillo musical fue muy recibido por sus seguidores porque es un tema dedicado a su padre Johnny Orosco.

Como se recuerda, el artista de cumbia viene preparando una serie biográfica de su vida tras el fallecimiento de su padre y todo el grupo Néctar. Esta producción televisiva tendrá como canción principal, el tema "Tu nombre y el mío" que estrenó el cantante.

Su canción que fue lanzado en su canal de YouTube ya supera los más de 100 mil reproducciones. Por ello, Deyvis Orosco compartió un video en sus redes sociales con los comentarios de sus fans con un bello mensaje para ellos por todo su apoyo incondicional.

"Gracias por el cariño que le están dando a mi nueva canción y por tanto apoyo. Los quiero", escribió en sus redes sociales.

Estreno de 'Tu nombre y el mío'

El videoclip de esta canción "Tu nombre y el mío" fue lanzado hace 10 días y se viene convirtiendo en el favorito del público. Por medio de los comentarios, muchos usuarios señalaron el gran talento en composición y música, que heredó Deyvis Orosco de su padre Johnny, quién estaría muy orgulloso de su carrera musical.

"Te lo mereces Deyvis por tanta dedicación a la música siempre te escucho", "Sigue creciendo Deyvis tu nueva música es un éxito", "Te queremos mucho rey", "Esta hermoso la canción y que lindo el video muchas bendiciones para ti", "Tu padre debe estar orgulloso de ti y siempre te cuidara", fueron algunos de los comentarios.

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete también ha incursionado en la actuación en series de televisión. El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para él, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.