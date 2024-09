Deyvis Orosco REVELA DETALLES sobre su videollamada a Andrea San Martín: "Ya está todo aclarado"

El cantante Deyvis Orosco llegó hoy al programa de Radio Karibeña, donde contó sobre sus muchas sorpresas que se vienen para sus seguidores. Además, reveló que la controversia de la llamada a Andrea San Martín ya se encuentra todo aclarado.

Radio Karibeña le dio la bienvenida al querido artista Deyvis Orosco en el programa de la mañana, donde el cantante expresó sentirse emocionado por visitar nuevamente a su casa radial. El 'Bomboncito de la Cumbia' comentó que tiene muchas sorpresas para sus seguidores que involucran a su novela y muchas cosas más.

Durante el programa, el intérprete de "No te creas tan importante" contó en exclusiva para la radio que el problema que había sucedido con Andrea San Martín y la videollamada, ya se encuentra aclarado. El cantante mencionó que siempre separa las cosas de trabajo y lo personal.

"Siempre separando las cosas, trabajo es trabajo. la amistad es amistad y vamos para adelante. Me metieron en un problema, pero ya se aclaró. Sabes qué me dijeron 'Bombón nunca ha sido con esa intención, ha sido con cariño'. Ya está todo aclarado, estamos compartiendo con la gente" , expresó el artista en la radio.

Tras las declaraciones de Andrea San Martín, Deyvis Orosco decidió compartir un video en sus redes sociales explicando la razón por la cuál llamó a la influencer y locutora de 'Ke Rica Mañana' en Radio Karibeña. El cantante explicó al inicio que tiene una relación cercana con todo el equipo de la radio y en especial con la familia Capuñay.

"Durante meses me iban pidiendo que podamos coordinar una reunión para ir a un programa que tienen en la mañana que conduce la persona que ha originado todo esto. Después de tantas reuniones se llega a la fecha... Me dicen, bueno has una videollamada porque estábamos en grupo de reuniones para confirmar mi presencia ahí. Al no recibir la respuesta, se le pone 'llámame', entonces me sorprende que ella si estaba al tanto para qué se hizo esta llamada ", cuenta.

Deyvis Orosco agrega en su video que Andrea San Martín se ha comunicado con él en varias ocasiones a través de los años. El año pasado le escribió para pedirle ayuda y que su esposa Cassandra está al tanto de todo y le dijo que tuviera cuidado.

Finalmente, Deyvis Orosco dice que pecó de ingenuo porque él cree que las relaciones se pueden terminar bien a lo largo de los años, pero que este no fue el caso. La razón por la cuál decidió salir fue porque ya no es un hombre soltero, que tiene a su familia y una esposa que respeta.

"Tengo a una mujer a la cual respeto, amo, quiero y admiro con todo mi corazón. Ella no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar. Yo no estoy dispuesto a que se me vuelva a meter en medio de absolutamente nada, eso no lo voy a permitir. Yo recuerdo con cariño mi pasado, pero lo más importante es mi presente y eso no lo voy a cambiar por nada", sentenció finalmente.