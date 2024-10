¡Éxito! "Mix Cristian Castro" de Los 5 de Oro entra al top 30 de canciones más escuchadas en YouTube

La cumbia peruana sigue en auge y uno de sus grupos más queridos, Los 5 de Oro, acaba de lograr un gran éxito. Su nuevo videoclip, titulado "Mix Cristian Castro" ha ingresado al top 30 de las canciones más escuchadas en YouTube. ¡Un verdadero triunfo para la orquesta!

"Mix Cristian Castro" de Los 5 de Oro ingresa al top 30 en YouTube

¡La agrupación Los 5 de Oro ha logrado un gran hito! Su reciente videoclip titulado "Mix Cristian Castro", lanzado el 12 de septiembre de 2024, ha ingresado al top 30 de las canciones más escuchadas en YouTube, alcanzando el puesto número 27 en las tendencias de música de Perú.

Éxito inmediato en YouTube. Desde su lanzamiento, "Mix Cristian Castro" ha acumulado más de 154 mil visualizaciones, lo que refleja el cariño que el público tiene por esta agrupación. Este nuevo trabajo reúne canciones icónicas del talentoso Cristian Castro, interpretadas por los vocalistas de Los 5 de Oro.

"Mix Cristian Castro" de Los 5 de Oro ingresa al top 30 de las canciones más escuchadas en YouTube. (Captura de pantalla)

Los temas que forman parte de este mix son: "Nunca voy a olvidarte" con Jesús Sartori, "Si me ves llorar por ti" de Renzo Montenegro, "Vuélveme a querer" con Yarel Rojas y "No podrás" interpretada por Jean Paul Zavala.

Los seguidores del grupo han reaccionado con entusiasmo. Desde el momento en que se lanzó el videoclip, muchos fanáticos comenzaron a compartirlo en sus redes sociales.

"Vamos por más... Los 5 de Oro, muchas felicidades, me encanta este mix", comentó un entusiasta. Otros usuarios también dejaron mensajes como: "Genial, bonitas voces y canciones del gran Cristian Castro al estilo de Los 5 de Oro", y "Hermosas canciones, muy buena interpretación, ¡felicitaciones!"

Los 5 de Oro, un legado musical

Con una trayectoria que abarca muchos años, Los 5 de Oro se han ganado un lugar especial en el corazón de los peruanos. Su habilidad para fusionar ritmos tradicionales de la cumbia con interpretaciones frescas les ha permitido mantenerse relevantes en la música.

Actualmente, el grupo está conformado por Jean Paul Zavala, Yarel Rojas, Renzo Montenegro y Jesús Sartori, quienes han aportado su talento a la delantera musical.

Entre los éxitos más sonados de Los 5 de Oro se encuentran "Pa' Que Me Invitan", "La Caballita", "No Sufriré Por Nadie", "Mix Los 5 de Oro", "Mix Calientitas" y "Ya Supérame". Cada nueva producción no solo mantiene a los fans contentos, sino que también atrae a nuevos seguidores.

El lanzamiento de "Mix Cristian Castro" es un homenaje al famoso cantante mexicano, cuyo talento ha dejado huella en la música latina. La capacidad de Los 5 de Oro para reinterpretar sus canciones ha sido bien recibida, y los fanáticos están encantados de ver cómo sus voces se entrelazan con los grandes éxitos de Castro.

La popularidad de esta nueva producción ha llevado a que muchos compartan el tema en sus redes, celebrando la música y el talento de Los 5 de Oro. Los comentarios positivos han llovido, resaltando la calidad vocal y la energía que la banda transmite en cada interpretación.

Un futuro brillante. Con cada lanzamiento, Los 5 de Oro continúan consolidándose como uno de los grupos más queridos del país. Su compromiso con la música y su conexión con el público son evidentes en cada proyecto que emprenden. "Mix Cristian Castro" no solo es un éxito, sino también una muestra del cariño que el grupo tiene por su audiencia.

Los fanáticos están ansiosos por escuchar más de Los 5 de Oro, y la respuesta a "Mix Cristian Castro" demuestra que el grupo está en el camino correcto, que hayan logrado entrar al top 30 de canciones más escuchadas en YouTube lo demuestra. Con su carisma y talento, están listos para seguir conquistando corazones con su pegajosa música.