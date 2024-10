Handa afirma que ama la cumbia tras lanzar colaboración: "Siempre quise ser una Agua Bella"

En los últimos meses, Handa ha llamado la atención por sus declaraciones hacia Leslie Shaw y su ingreso a la cumbia. Ahora, la artista ha ingresado en una colaboración a este género musical con Agua Bella y afirma que realmente ama la cumbia como todos los peruanos.

Hace unos días, Handa sorprendió al lanzar su nueva colaboración musical con Agua Bella. Ante este hecho, muchos de sus seguidores y programas de televisión comentaron si cambiaría de género musical y dejaría la música urbana. Ante ello, la artista respondió a todos con un video en sus redes sociales, afirmando que ama la cumbia, pero seguirá haciendo reggaetón.

"Jajaja no, no me cambié de género. Solo hice una colaboración con una de las agrupaciones más queridas del Perú y es una fusión de cumbia con reggaetón. Sigo en lo mío #ILoveReggaeton Por más unión en la industria musical peruana. Amo la cumbia, también el rock y todos los géneros, pero sigo en lo mío con amor y perseverancia lo voy a lograr", expresó la cantante.