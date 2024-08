¡Hermoso gesto! Orquesta Candela cantaron en Gamarra para apoyar a un abuelito

La agrupación de Orquesta Candela ha cautivado al público con muchos éxitos a través de su historia musical y cuenta con miles de seguidores por todo el país. Por medio de un video publicado en sus redes, muchos usuarios expresaron el gran corazón de los integrantes al ayudar a un abuelito.

¡Ayudaron a un abuelito en Gamarra!

Orquesta Candela compartió un video en sus redes sociales, donde muestran que visitaron Gamarra para apoyar a una persona de la tercera edad. Víctor Jr., Donald y Billy expresaron que realizaron este bello gesto con todo el cariño para ayudarlo.

En el video, se puede observar como los integrantes de la agrupación de cumbia estuvieron tocando en las calles de Gamarra para que la gente pueda colaborar al abuelito. Al final, lograron recolectar una gran cantidad que ayudará a esta humilde persona, quien agradeció este amable gesto con unas bellas palabras.

"Lo más grande que pudo hacer Dios en estos momentos es enviar a personas que tiene esa cualidad o ese don de ser semejante a los ángeles. Gracias a todos los que estuvieron colaborando, un corazón grande", expresó el abuelito muy conmovido.

¡El público los aplaude!

El video fue publicado hace menos de un día y ya ha sumado miles de reproducciones en las redes sociales. Muchos usuarios resaltaron el gran corazón, humildad y amabilidad de los integrantes de Orquesta Candela. Incluso, agregaron que más agrupaciones se sumen a esta noble causa como el grupo fundado por Víctor Yaipén.

"Velen mil", "Primera vez que veo que una orquesta reconocida hace tremendo gesto, desde ya soy más fan de ustedes", "Humildad ante todo. Gracias orquesta candela y qué dios les multiplique de corazón", "Gracias por tremendo gesto, le alegraron el día a un abuelito noble", "Excelente iniciativa!!! Felicitaciones orquesta Candela", "Que gran gesto, ojalá así se pueda sumar muchas orquestas para apoyar a una persona tan necesitada", fueron algunos de los comentarios.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo. Además, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.