Hijos de Víctor Yaipén organizarían concierto de despedida tras su fallecimiento según Walter Yaipén

El fallecimiento de Víctor Yaipén, fundador de la Orquesta Candela y referente de la cumbia peruana, ha generado gran conmoción en el mundo artístico. Su velatorio se llevó a cabo en el Ministerio de Cultura, donde familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós. Numerosos artistas expresaron su pesar y recordaron su legado en la música tropical.

Durante el velatorio, Walter Yaipén, líder de la agrupación Hermanos Yaipén, anunció la posibilidad de que se organice un concierto en honor a su hermano. Según mencionó, sus sobrinos serán los encargados de planificar este evento, que buscará congregar a los seguidores de la cumbia y rendir tributo a la trayectoria del fallecido artista.

Asimismo, recordó el gran amor de su hermano por la música y su deseo de seguir en los escenarios a pesar de sus problemas de salud. Destacó que, antes de su partida, Víctor reunió a sus hijos para motivarlos a continuar con su legado y mantener viva la esencia de la Orquesta Candela.

Además, aseguró que Hermanos Yaipén interpretará en cada presentación el icónico tema "Pájaro amarillo", compuesto por Víctor Yaipén, como una forma de recordarlo.

Walter Yaipén también compartió detalles sobre los últimos momentos con su hermano. Explicó que, debido a la cercanía de sus viviendas en Jesús María, mantenían una relación muy estrecha. Días antes de ser internado, Víctor lo llamó inesperadamente para expresarle su cariño, lo que lo conmovió profundamente.

"Íbamos a visitarlo, él venía a mi casa, hemos salido en varias ocasiones. Una semana antes que ingrese a la clínica, me dio una llamada y me dijo 'te llamo para decirte que te quiero'. Esa llamada me emocionó. Luego, a los dos días fue internado, después mi sobrino realizó una misa por su salud", contó.