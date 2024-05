Kiara Lozano revela a sus seguidores que tendría un problema de salud: "Me duele bastante"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país. Entre sus filas está la talentosa Kiara Lozano, quien ha preocupado a sus seguidores al revelar que no estaría bien de salud que impediría dar todo de sí en los conciertos.

¿Qué sucedió con Kiara Lozano?

Kiara Lozano ha encantado al público con su carisma, talento y autenticidad, desde que ingresó a Corazón Serrano hace casi tres años. Es conocida por temas como "Mix Zúmbalo", "Heridas de Amor", "He Cruzado El Mundo", entre otros más. En cada una de sus presentaciones, la joven siempre ha destacado por su voz, pero también por sus pasos de baile y gran energía.

Últimamente, parece que la joven cantante de Rumisapa no estaría bien de salud y tendría algunos problemas para no estar al cien por ciento en los conciertos de Corazón Serrano. Por medio de una transmisión en vivo, contó a sus fanáticos lo que estaría pasando.

"Me han dicho que probablemente este perdiendo líquido óseo porque me duele mucho la rodilla derecha. Cuando estoy con los tacos me duele mucho peor. Estoy teniendo problemas porque no puedo bailar, no me puedo agachar, no puedo hacer fuerza en ese lado", comenta Kiara Lozano a sus seguidores.

Finalmente, la integrante de cumbia comentó que no puede desempeñarse bien al momento de las coreografías: "No puedo desempeñarme como debo porque quiero bailar con todos los ánimos del mundo y no puedo hacerlo".

Los seguidores de Kiara Lozano se mostraron preocupados en los comentarios del video y le enviaron los mejores deseos para que pueda estar mejor. Además, comentaron a la joven cantante de Corazón Serrano que cuenta con el apoyo de sus fans.

Sobre Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano es liderado por los hermanos Guerrero Neira durante más de 31 años. Actualmente, la agrupación se encuentra conformada por Yrma Guerrero, Kiara Lozano, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

Hace dos meses, Corazón Serrano se unió con Anna Carina para una nueva canción de cumbia que al público le encantó. Este tema es "Tu Amor Me Duele", interpretado por su vocalista Kiara Lozano. El videoclip oficial de "Tu Amor Me Duele" ha acumulado más de 3.2 millones de reproducciones y se convirtió viral en TikTok.

En los últimos meses, la agrupación de cumbia anunció que viene preparando un nuevo álbum musical. Edwin Guerrero anunció que se vienen nuevas canciones inéditas en las voces de todas las artistas, incluida la voz de la encantadora Kiara Lozano.