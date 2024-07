Leslie Shaw expresa su admiración hacia Armonía 10 y otros grupos de cumbia: "Los veo como rockstars"

Leslie Shaw es una reconocida cantante de la música urbana que viene realizando varios feat con orquesta de cumbia en el país. En una entrevista, expresó sentir una gran admiración y respeto por este género musical que viene liderando en todo el Perú.

La cantante Leslie Shaw se encuentra en Perú realizando varias colaboraciones musicales con grandes artistas nacionales. Hace unos meses, lanzó el tema "Fin de Semana" junto a Hermanos Yaipén, convirtiéndose en un éxito y ahora, "Pendejerete" con Armonía 10. Además, estuvo en grabaciones con Marisol, Chechito y otros artistas más.

En una entrevista realizada por Perú21, Leslie revela que al inicio de su carrera buscaba un sonido solamente urbano buscando su espacio en la industria musical. Ahora, ya es una artista madura que compone, produce y está metida en toda la creación de sus canciones. Por ello, resalta la falta de profesionalismo en muchos artistas que conoce, menos en la cumbia.

"Mucha gente que pones en un escenario y no te canta bien una canción, no sabe bailar, te das cuenta de que está improvisando, de eso hay muchísimo aquí. Y me he dado cuenta de que eso no pasa en la cumbia. En la cumbia tienes que cantar sí o sí, sí o sí tienes que saber tocar un instrumento, sí o sí tienes que saber leer partitura, no puedes ser un improvisado y me encanta ese respeto", dijo.