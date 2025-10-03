Luis Manuel Valdivieso de Hnos Yaipén desmiente rumores de un vínculo con Pamela López: "Nada que ver"

Desde hace unos meses, el vocalista Luis Manuel Valdivieso se convirtió en la nueva voz de Hermanos Yaipén. Durante una entrevista, Pamela López fue vinculada con el reciente integrante de cumbia y ahora, salió a responder todo.

Luis Manuel Valdivieso niega vínculo con Pamela López

Por medio de una entrevista con el programa 'Todo se filtra', Luis Manuel Valdivieso se encontraba junto a toda la delantera de Hermanos Yaipén contando cómo será el gran concierto por su aniversario. Es así como el artista fue consultado sobre su supuesto vínculo con Pamela López.

"¿Qué vínculo tienes con Pamela López?", le preguntó la reportera, y el joven cantante respondió muy sorprendido: "¿Qué? No, no, no, jamás. Nada que ver con Pamela. Siempre nos hemos conocido la gente de Trujillo, pero nada que ver".

Aunque, la reportera le siguió preguntándole si hubo algún comentario o alguna cercanía. Ante eso, el cantante de cumbia señaló que no le está interesado en entrar en la farándula y en rumores.

"¿Nunca hubo un cucho por ahí, un maicito, un like, un comentario?", le preguntó, y el cantante respondió: "No, nunca para nada. La pregunta que me haces, no tengo nada que ver en esas cosas. Es que no hay nada en realidad. No tengo por qué sudar, me sorprende la pregunta, pero nada que ver".

Niega querer colgarse de su fama

Como se recuerda, cuando Pamela López fue consultada sobre su tipo de relación con el cantante Luis Manuel Valdivieso, la influencer negó darle importancia. Ahora, el artista de cumbia comenta que pueden opinar de él lo que deseen, de igual forma no hará caso.

"No merecen tener una audiencia, creo que ellos son cantantes y merecen ser vistos por lo que son ¿no?", dijo Pamela López ante un medio de televisión.

"Ha dicho que te quieres colgar de su fama", comentó la reportera y el cantante dijo: "Ella puede opinar lo que quiera de mí, no me gusta entrar en esas cosas. No tengo nada que ver ahí. No, para nada. No quiero ni su fama, ni nada de esas cosas"

De esta forma, Manuel Valdivieso deja en claro que no desea tener nada que ver con la farándula peruana y en rumores aparentemente falsos. Ya que revela que nunca he tenido un vínculo con Pamela López y solo la conoce porque también es de Trujillo, negando así algún 'affaire' en el pasado de la influencer.