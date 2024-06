Melanie Guerrero realiza divertido video en redes y fans se vacilan: "La Paisana Jacinta ya tiene remplazo"

La cantante Melanie Guerrero forma parte de El Encanto de Corazón desde que tenía 15 años y es una de las favoritas del público. Además de su pasión por la música, al parecer tendría dotes de actuación según sus fans porque habría representado muy bien al personaje de la Paisana Jacinta en un video.

Melanie Guerrero es una joven que forma parte de El Encanto de Corazón desde muy joven e ingresó por su gran pasión por la música y talento. Es conocida por el público por sus grandes éxitos musicales y su gran amor por los animales.

Por medio de sus redes sociales, siempre comparte diversos videos sobre música, sus animalitos y divertidos videos donde saca muchas sonrisas a sus seguidores. Una de sus últimas publicaciones, compartió un video donde recrea una escena del famoso programa de La Paisana Jacinta.

La joven sacó más de una sonrisa a sus fans por realizar divertidos gestos, muy parecidos al personaje. El video de la cantante Melanie Guerrero alcanzó miles de reproducciones en poco tiempo en TikTok, no queda duda que la artista tiene un gran talento a sus 20 añitos.

En el video que publicó la joven Melanie Guerrero, muchos usuarios comentaron que fácilmente podría reemplazar al personaje. Otros señalaron que realmente tiene un don para la actuación y que siempre les saca una sonrisa con sus videos.

"La paisana Jacinta ya tiene remplazo, serás la churre Melanie", "jajaja bien batería, te sale bien", "Igualitas", "Linda y encantadora", "Me hiciste la noche con tus locuras, siempre hermosa", "La cómica del alto Piura", "Se te da la buena actuación", "jajaja cada video tuya me quita muchas sonrisas", "Lo acabo de ver y no lo supero jajaja", "ñaña ñaña que buena", "Si que es buena para la actuación", fueron algunos de los comentarios.