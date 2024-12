Nickol Sinchi cuenta cómo ayudó a su familia: "No tengo riquezas económicas, pero sí en mi corazón"

Nickol Sinchi se ha convertido en una de las jóvenes cantantes más queridas de la cumbia peruana, que cuenta con una voz maravillosa. A través de las redes sociales, la artista comentó en qué había destinado los recursos económicos que había tenido desde que inició en la música.

A través de un video en las redes sociales, Nickol Sinchi reveló a sus seguidores que si bien ganaba muy bien cuando ingresó a un reconocido grupo de cumbia, lo utilizó para ayudar a su familia. La joven contó que su familia era de bajos recursos y con su trabajo, quiso ayudarlos pagando todas las deudas que tenían. De esa forma darles la tranquilidad a sus padres, que durante muchos años sacaron en adelante a su familia.

"No tengo riquezas económicas, pero sí soy rica de corazón. Yo cuando ingreso a Corazón Serrano, lo primero que quise hacer es que mi papá anule todas sus deudas. No merecía vivir tan preocupado y si ya yo tenía un buen trabajo porque sí era un buen trabajo, no era justo que yo vea solo por mí. Me siento contenta de ver a mis papás cómodos. Nuestros papás tanto se sacan la mugre para darnos estudios, para darnos educación y mucho amor, si se los das a tus papás, siempre va ser lo mejor", contó.