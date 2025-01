¿Nickol Sinchi estaría pensando en tener un segundo hijo con Jorge Chapa? Esto dijo

En la cumbia peruana, Nickol Sinchi es una de las artistas más sonadas y queridas. Actualmente, se encuentra como solista dirigiendo su propia orquesta y tiene una familia hermosa que ha formado junto a su pareja Jorge Chapa.

Nickol Sinchi es una artista de cumbia muy querida que se ha lanzado como solista hace más de un año y medio. La joven se convirtió en madre en el 2019 a sus 20 años de un niño al que pusieron Nicolás. Desde entonces, tanto ella como su pareja Jorge Chapa, han disfrutado por completo el crecimiento de su hijo.

Tiempo después, Nickol fue consultada en muchas ocasiones por agrandar a la familia y afirmó que estaba feliz teniendo un solo hijo, pero al parecer ya había cambiado de opinión. A través de sus redes sociales, respondió una pregunta de sus fans donde estaría pensando en darle un hermanito a su pequeño.

Historia de Nickol Sinchi en sus redes sociales

Luego, la joven respondió ante la cuestión de haber sufrido depresión posparto, que normalmente suele afectar a muchas mujeres al convertirse en madres. La artista reveló que si ha escuchado que muchas lo han sufrido, pero ella no lo tuvo.

"Yo no he tenido depresión posparto. Si he visto que algunas chicas lo tienen, pero en mi caso no", expresó la cantante en sus redes sociales.