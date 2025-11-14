¡Nueva voz! Nickol Sinchi será presentada oficialmente como parte de Son del Duke en 'Esta Noche'

En las últimas semanas, se ha rumoreado sobre el ingreso de Nickol Sinchi a la agrupación Son del Duke, luego de que la solista subiera al escenario a cantar con ellos. La joven estuvo realizando algunas publicaciones, pero el avance de 'Esta Noche' habría confirmado por fin que la cantante es la nueva voz del grupo.

Nickol Sinchi en Son del Duke

En el programa 'La Chola Chabuca', Son del Duke estuvo presente donde hablaron sobre la salida de cuatro integrantes en medio de una gira por Europa. Es así como van cantando varios de sus éxitos musicales, pero también presentaron a sus nuevas integrantes.

Como se reveló, Estrella Torres se unió a la delantera y hace poco, anunciaron a la joven Ebony Delgado. Aunque se creía que ya estaba completo, terminaron presentando a una nueva voz en el programa de entretenimiento.

De esa manera, Nickol Sinchi hace su aparición luciendo el mismo vestuario de las cantantes de cumbia, confirmando así que es la nueva integrante de Son del Duke, pero será presentada oficialmente este sábado 15 de noviembre en el programa 'Esta Noche'.

Durante las imágenes emitidas, se puede ver como la joven cantante se emociona tras ser presentada y sin duda, contará más sobre su vida y carrera musical.

¿Dejará su carrera de solita?

Como se recuerda, Nickol Sinchi anunció su salida de Corazón Serrano a inicios de 2023 tras 9 años formar parte de la delantera musical. Luego, inició sui carrera como solista junto a su propia orquesta musical sacando nuevos temas originales.

A pesar de haber sido captada cantando junto a Son del Duke en dos eventos musicales, el grupo ni la artista lo confirmaron oficialmente, pero lo harán en el programa de 'La Chola Chabuca'. Aunque se creía que dejaría su carrera como solista y su orquesta, ella lo negó.

En un comentario en TikTok, una usuaria pensó que la artista dejaría su carrera independiente, pero Nickol deja en claro que continuará con su orquesta a la par de sus presentaciones con el grupo de cumbia.

"Estoy trabajando a la par con mi agrupación también", escribió Sinchi.

De esta forma, Nickol Sinchi será presentada oficialmente como parte de Son del Duke en el programa 'Esta Noche' donde estará toda la delantera musical renovada tras la salida de cuatro integrantes. Así mismo, la cantante de cumbia afirma que no dejará su orquesta musical y continuará sus presentaciones a la par de la agrupación.