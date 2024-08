¡Se divirtieron! Ana Lucía Urbina, Nickol Sinchi e Isabel Enríquez se volvieron a juntar

Corazón Serrano ha tenido grandes artistas dentro de sus filas durante estos 31 años de trayectoria musical. Cantantes como Nickol Sinchi e Isabel Enríquez formaron parte del grupo y ahora, se volvieron a juntar con Ana Lucía Urbina para bailar juntas.

¡Ana Lucía, Nickol e Isabel juntas de nuevo!

Durante todos los años de Corazón Serrano, han pasado grandes y talentosas artistas en su delantera musical. Cantantes como Estrella Torres, Thamara Gomez, entre otras más han sido intérpretes de grandes éxitos musicales que hicieron gozar al público.

Entre otras de las cantantes que formaron parte del grupo de cumbia y decidieron continuar como solistas están Nickol Sinchi e Isabel Enríquez. Ambas cantantes formaron una bella amistad con las integrantes de Corazón Serrano como Ana Lucía Urbina, que aún continúa formando parte de la agrupación.

Por medio de la red de TikTok, las tres artistas de cumbia decidieron unirse en una transmisión en vivo para divertirse juntas. Ana Lucía Urbina, Nickol Sinchi e Isabel Enríquez decidieron bailar juntas la canción de "Camino a España". Los pasos de este tema del grupo de cumbia, se han convertido en virales y las chicas decidieron bailarlo en vivo.

Más de Nickol Sinchi

La artista estuvo trabajando por más de ocho años en Corazón Serrano y fue el único grupo donde estuvo como vocalista. La joven inició su carrera musical a la corta de edad de 15 años y ahora, cuenta con miles de fanáticos que la han visto crecer y formar su familia.

Desde que la cantante Nickol Sinchi decidió salir del grupo de los hermanos Guerrero Neira, dedicó más tiempo a su pequeño hijo Nicolás. Ahora, todos viajan juntos en familia y sigue avanzando en su música. Entre las producciones de Sinchi están: "Premonición", "Me Dices Que Te Vas", "Ahora Vuelves A Mi", "Enamórate Como Yo", "Pienso En Ti", "Mix Corazón" y muchos más.

Sobre Isabel Enríquez

Isabel Enriquez es una famosa cantante de la cumbia peruana que ha pasado por reconocidas agrupaciones y ahora, brilla como solista junto a su propia orquesta musical. La artista ha formado una agrupación con muchos talentos que hacen bailar y gozar a cada uno de sus seguidores.

La joven es oriunda de la ciudad heroica de Tacna y ha sido nombrada como la 'Nueva Reina del Sur'. Entre sus canciones más sonadas de la cantante están : "Mix Caliente", "Mix Que Bonito", "Fue Difícil", "Mix Cuernos", "No te vayas no me dejes", "Muriendo de Dolor", "Me Sobran las palabras", "Perdí mi tiempo contigo" y su más reciente éxito "Mix Tú me vas a dejar".

La joven Isabel Enríquez siempre ha demostrado el cariño que tiene por sus excompañeras de Corazón Serrano. Como se vio en la transmisión en TiKTok, tiene una bonita amistad con Nickol Sinchi y Ana Lucía Urbina, a pesar de estar separadas desde hace muchos años.