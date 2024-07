¡Se robó el show! Señora sube al escenario de La Única Tropical y saca sus mejores pasos con "Partido en Dos"

La Única Tropical se ha convertido en una de las agrupaciones más queridas por sus temas que hacen bailar a sus seguidores. Una señora logró subir a uno de los conciertos de la agrupación de cumbia y se robó el show bailando con uno de los integrantes.

¡Señora se roba el show!

Durante los últimos 26 años, La Única Tropical se ha convertido en un ícono de la cumbia peruana con varios de sus éxitos musicales. Además, cuenta con una delantera musical muy talentosa que hace gozar al público con cada uno de sus temas. En este año, el grupo de cumbia ha tenido muchos éxitos musicales, pero el que se llevó por encuentro a todos fue la canción "Partido en Dos". Este tema se convirtió en un boom, que lograron a volverse virales en redes sociales y alcanzar a fans de todas las edades.

En un concierto. una señora fan de la agrupación subió al escenario mientras cantaban el famoso tema "Partido en Dos". Por medio de las redes sociales se viralizó sus pasos de baile que realizó con mucha alegría y sabor, llevándose los aplausos del público. Además, se puso a bailar con uno de los cantantes de cumbia, cumpliendo el sueño de muchas seguidoras.

Celebrarán su 26 aniversario

Por medio de una publicación, La Única Tropical anunció que el 31 de agosto realizará su gran concierto en la Explanada de Plaza Norte en Lima. Las entradas estarán a la venta a partir de este sábado 13 de julio. Además, la agrupación anunció que el mes de agosto es su aniversario y anunciarán en que otras ciudades estarán celebrándolo.

"Nos sentimos felices de poder anunciar e invitarlos a la fiesta de los 26 años de nuestra Orquesta La Única Tropical. Será una noche mágica llena de sorpresas y grandes invitados. No se lo pueden perder ¡Los esperamos!", anunciaron.

Sobre La Única Tropical

La orquesta de Sechura, La Única Tropical, ha conquistado a todo el Perú con sus canciones e incluso, han llegado a nivel internacional. Entre sus temas con más reproducciones en su canal de YouTube, tenemos: "Si esta casa hablara", "Cuál Adiós", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Asesina de Amor", "Te Burlaste de Mí", "Me Tiraste al Mar", "No te equivoques corazón" y el más reciente éxito "Partido en Dos". En cada concierto, la agrupación hace gozar a todos sus fans con estos temas y prometen sacar más producciones musicales.