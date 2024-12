¿Yahaira Plasencia podría sacar un tema con Pamela Franco y Christian Cueva? Esto respondió

Dentro de la salsa peruana, Yahaira Plasencia ha destacado por muchos de sus éxitos y porque ha avanzando a nivel internacional. Ahora, la peruana ha incursionado en la cumbia con una producción propia y respondió si estaría abierta a la posibilidad de grabar junto a Pamela Franco y Christian Cueva.

Durante los últimos meses, Yahaira Plasencia ha sorprendido al interpretar canciones de cumbia donde el público ha resaltado su gran talento. Ahora, la artista estuvo en el programa de Amor y Fuego, donde fue entrevistada y le preguntaron si dejaría la salsa. De inmediato, afirmó ser una cantante multifacética y le gusta experimentar con nuevos géneros.

"Yo soy una artista multifacética, mañana me ven cantando rock (se ríe) me gusta experimentar nuevos géneros y lo que se viene para este 2025. Soy la productora de mi propio proyecto y puedo hacer lo que quiere, si me gusta lo voy hacer", expresó.