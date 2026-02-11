RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Le dicen adiós!

Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El equipo de Pablo Guede no pudo remontar la serie y quedó eliminado de la Copa Libertadores con un marcador global de 2-1.

Alianza Lima empató a 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores
Alianza Lima empató a 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores (Difusión)
11/02/2026

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentaron hoy en en el Estadio Alejandro Villanueva para un importante duelo por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026. Lamentablemente, el equipo peruano terminó eliminado de la competencia internacional tras terminar en empate de 1-1. 

Los locales tendrán que ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar de fase. Lamentablemente, con este resultado, se despide del torneo y no tendrá competencia internacional en 2026.

NOTA EN DESARROLLO

 

