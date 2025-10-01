EN VIVO Barcelona vs PSG: horario y canal para ver el partido de hoy por la Champions League

Este miércoles 1 de octubre, Barcelona y PSG protagonizan uno de los encuentros más esperados de la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos equipos llegan con la intención de consolidar su inicio en la competición a las 14:00 horas (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

¿Cómo llegan Barcelona y PSG al partido por Champions League?

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, viene de vencer 2-1 al Newcastle en su debut en la Champions League. Sin embargo, el conjunto culé enfrentará al vigente campeón con varias bajas por lesión: Joan García, Raphinha, Gavi y Fermín López no estarán disponibles, mientras que Alejandro Balde sigue en duda. A pesar de estas ausencias, la gran figura del equipo, Lamine Yamal, sí estará presente para liderar a los culés.

Por su parte, el PSG llega tras una contundente victoria de 4-0 sobre Atalanta en la primera jornada. El técnico Luis Enrique tendrá que afrontar el duelo sin Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désire Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Además, hay jugadores que están en duda, como Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, quienes podrían ver acción según la decisión final del entrenador francés.

Las bajas afectan a ambos equipos, pero el duelo promete ser intenso, ya que se enfrentan dos de los clubes más poderosos de Europa, con estilos de juego distintos y con la necesidad de sumar tres puntos para fortalecer sus opciones de avanzar a la siguiente fase.



Probables alineaciones para el duelo Barcelona vs PSG

Según las últimas informaciones, estos serían los equipos titulares para el encuentro:

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

🔥 El plantel parisino convocado para disputar la 2ª jornada de la fase de grupos de la @ChampionsLeague 💫#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/Wha4IxQ4RE — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 30, 2025

¿Dónde y a qué hora ver Barcelona vs PSG'

El partido por la segunda jornada de la Champions League comenzará a las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y también se podrá seguir mediante streaming en Disney Plus, previa suscripción.

En conclusión, este duelo promete emociones fuertes, ya que ambos equipos necesitan imponerse para mantenerse en la pelea por el primer lugar de su grupo y acercarse a los octavos de final de la competición más importante de clubes en Europa.