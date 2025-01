Erick Osores confiesa la dura enfermedad que lo alejó de la TV: "Me pusieron una válvula en la cabeza"

Erick Osores, conductor de "Fútbol en América," reveló por primera vez la grave enfermedad que lo alejó de las pantallas y transformó su vida. En una emotiva entrevista, el periodista deportivo compartió los desafíos que enfrentó y su proceso de recuperación, destacando los momentos más difíciles de su lucha.

Erick Osores revela la grave enfermedad que sufrió

El conductor de "Fútbol en América", Erick Osores, se sinceró por primera vez sobre la dura enfermedad que lo alejó de las pantallas y que cambió su vida. En una emotiva entrevista, el periodista deportivo reveló detalles inéditos sobre su diagnóstico de hidrocefalia y el proceso de recuperación que aún sigue enfrentando.

Osores, quien estuvo alejado de la televisión durante varios meses, compartió con sus seguidores los momentos más difíciles de su lucha.

"Fue grave. Tenía dolores infernales en la cabeza", dijo el conductor, quien recordó con dolor los intensos malestares que vivió antes de recibir su diagnóstico.

Tras muchas pruebas médicas, finalmente le realizaron una tomografía que dio con la causa de su sufrimiento: hidrocefalia, una condición en la que el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro.

"El líquido se me había quedado estancado en la cabeza. Me tuvieron que operar y me pusieron una válvula allí", explicó Osores. A pesar de la seriedad del diagnóstico, la intervención quirúrgica fue un paso importante en su recuperación. Sin embargo, el proceso no fue fácil. "En el interín, pierdo 25 kilos y recuperarme fue durísimo", reveló el conductor, visiblemente afectado pero con una actitud positiva.

El camino hacia la recuperación. Aunque no está completamente recuperado, Erick Osores regresó a las pantallas en junio de 2024 con "Fútbol en América", mostrando su gran esfuerzo por superar los efectos de la hidrocefalia. A pesar de sentirse mejor, todavía enfrenta algunas secuelas, especialmente en la parte inferior de su cuerpo.

"Lo cognitivo está perfecto, sigo hablando baboserías. Pero la parte física del tren inferior no he podido recuperarme todavía como yo quisiera", confesó, añadiendo que las terapias diarias siguen siendo parte esencial de su rutina para aliviar el dolor. "Eso me tiene un poco cortado, pero ahorita no me duele nada, estoy genial", afirmó con optimismo.

A pesar de las limitaciones, Osores continúa trabajando en su rehabilitación, utilizando electrodos en sus sesiones de terapia para aliviar el dolor y mejorar su movilidad.

Un cambio de hábitos y un nuevo enfoque en la vida

Durante la entrevista, Osores también reflexionó sobre cómo la enfermedad le cambió la perspectiva de la vida.

"Antes tenía malos hábitos, me desvelaba viendo películas y no cuidaba mi salud. Hoy estoy durmiendo más temprano, eso me ha ayudado mucho", comentó.

Reconoció que, antes de su diagnóstico, llevaba una vida poco saludable, algo que ahora ha cambiado. A pesar de las dificultades que aún enfrenta, el periodista se mantiene optimista y enfocado en su recuperación, luchando por volver a su mejor versión.

Un regreso esperado y lleno de cariño. El regreso de Osores a la televisión fue un momento muy esperado por sus seguidores, quienes lo recibieron con cariño y apoyo. El periodista se mostró agradecido, evidenciando lo importante que fue el apoyo de su familia, amigos y seguidores durante su proceso de recuperación.

Erick Osores, con su actitud positiva y su resiliencia, continúa demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay razones para seguir adelante. Su regreso a "Fútbol en América" fue un claro ejemplo de su fuerza y determinación para superar cualquier obstáculo en su vida.