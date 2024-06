Erick Osores revela qué le pasó a su ojo derecho tras dura enfermedad: "Me molesta"

Erick Osores, conocido periodista deportivo, ha regresado a las pantallas peruanas tras enfrentar una dura enfermedad. El viernes 14 de junio, Osores apareció en "El Rincón del Hincha" por América Televisión, justo antes del partido Perú vs. El Salvador. Su regreso ha generado mucho interés, especialmente por su cambio físico y un evidente problema en su ojo derecho.

¿Qué pasó con su ojo derecho? En el programa "Erick y Gonzalo" en YouTube, Osores explicó lo sucedido con su ojo derecho. Acompañado por Paco Bazán y Erick Delgado, contó que se trata de un problema con un nervio.

"Ya pasó mi situación, lo que quiero es trabajar. Debo recuperarme, tengo el ojo malo. El nervio se me ha caído. Yo pensaba que era eso (su TOC), pero es un nervio que lleva a cerrar el párpado. Sí me molesta, pero con las gotas que me echo se me va a abrir un poco más" , dijo Erick.

El periodista está siguiendo un tratamiento con gotas para mejorar su condición y espera que pronto se vea una mejora significativa. Además, Erick ha mantenido en privado los detalles específicos de su enfermedad, pero reveló que pasó varios meses en cama, enfrentando síntomas como náuseas y atrofia muscular.

El regreso de Osores fue bien recibido por sus colegas y seguidores. En el programa "Erick y Gonzalo", Paco Bazán le preguntó sobre sus sentimientos al volver a la TV.

Osores respondió: "La vez pasada me fui de boca, pues no gustó mucho porque no fue lo ideal. Después me dijeron que iba a esperar el momento oportuno y eso pasó, no esperé que sea como lo viví el viernes. Fue emocionante. No esperé un cariño por parte de la selección, a partir de su técnico Jorge Fossati".