Jorge Fossati podría ser reemplazado si la Selección sigue perdiendo: Este sería el candidato a DT

La selección peruana atraviesa uno de sus peores momentos en las Eliminatorias al Mundial 2026, y el principal señalado es el técnico Jorge Fossati. Tras la dolorosa derrota ante Ecuador, la 'Blanquirroja' se encuentra en el último lugar de la tabla con apenas 3 puntos. Ahora, el partido contra Uruguay se vislumbra como un encuentro decisivo, no solo para la selección, sino también para Fossati.

Jorge Fossati en la cuerda floja

La situación de Jorge Fossati como técnico de la selección peruana está en riesgo. Tras la derrota contra Ecuador por 1-2, la 'Blanquirroja' se encuentra en el último lugar de la tabla con solo 3 puntos, y la presión no para de crecer. Ahora, el partido contra Uruguay se ha convertido en un momento clave para el futuro del entrenador uruguayo.

La derrota ante Ecuador encendió las alarmas. El partido contra Ecuador fue un duro golpe para Perú. A pesar de tener el control por gran parte del encuentro, un error defensivo en los últimos minutos permitió el gol que selló la derrota. Este resultado no solo dejó a Perú en el fondo de la tabla, sino que generó críticas hacia Fossati por su estilo de juego conservador, según BolaVip.

"No logramos mantener la concentración en los momentos clave, y eso nos costó caro", confesó un miembro del equipo técnico, reconociendo los errores que les costaron el partido.

El partido contra Uruguay, la prueba final. Con Argentina liderando cómodamente las Eliminatorias con 18 puntos, Perú no tiene margen para más errores. El próximo encuentro contra Uruguay será decisivo no solo para la selección, sino también para Fossati. Según se comenta en la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), si Perú no consigue un buen resultado, el técnico uruguayo podría ser reemplazado.

¿Quién reemplazaría a Fossati?

Uno de los nombres que más resuena como posible sucesor de Fossati es Tiago Nunes, actual entrenador de la Universidad Católica en Chile. Nunes no es ajeno al fútbol peruano, ya que dirigió a Sporting Cristal en el pasado, y su trabajo dejó una buena impresión, a pesar de no haber conseguido el título nacional.

Tiago Nunes podría darle ese toque competitivo que tanto necesita la selección en este momento. El técnico brasileño conoce bien la mentalidad del jugador peruano y su estilo más ofensivo podría ser el cambio que Perú necesita para remontar en las eliminatorias.

Fossati en la cuerda floja. El duelo contra Uruguay no solo es crucial para la clasificación de Perú, sino también para la permanencia de Fossati como técnico. Si la selección no logra un buen resultado, su salida parece inevitable, y Tiago Nunes estaría listo para tomar el mando y comenzar un nuevo proceso.

Con un panorama complicado y la necesidad de sumar puntos, Fossati tendrá que mostrar lo mejor de su estrategia para evitar una despedida anticipada. Por ahora, los ojos están puestos en ese partido decisivo que definirá no solo el rumbo de la selección, sino también el futuro del entrenador uruguayo.

¿Podrá Fossati dar vuelta a la situación o será el momento de Tiago Nunes para tomar las riendas? Todo se decidirá en el próximo enfrentamiento contra Uruguay.