Jorge Fossati sobre situación de Renato Tapia para la Copa América: "Hablé con él, pero no fue suficiente"

Jorge Fossati, el entrenador de la selección peruana, confirmó que Renato Tapia no participará en la Copa América 2024. A pesar de los esfuerzos del técnico y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para convencerlo, el mediocampista decidió no viajar con el equipo debido a la falta de un seguro que lo cubriera en caso de lesión.

Jorge Fossati sobre situación de Renato Tapia

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, confirmó la ausencia de Renato Tapia en la Copa América 2024 tras no lograr convencerlo de unirse al equipo. El jugador decidió no viajar a Estados Unidos debido a la falta de un seguro que lo cubriera en caso de lesión, lo que generó una gran polémica.

Renato Tapia generó controversia al anunciar que no viajaría a Estados Unidos con la selección peruana. La razón detrás de su decisión fue la falta de un seguro que lo protegiera en caso de una lesión durante la Copa América 2024. Esta situación dejó a muchos fanáticos y miembros del equipo preocupados por la preparación del equipo para el torneo.

En una conferencia de prensa desde Filadelfia, Jorge Fossati explicó que tuvo varias conversaciones con Tapia para intentar convencerlo de unirse al equipo.

"Hablé con Renato el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. Yo respeto, no son niños. Acá hay determinadas normas que cumplir, tiene todo el derecho de pensar diferente y de hacer las cosas a su manera. Eso significa que no tengamos en cuenta a Renato, por lo menos, para esta Copa América", dijo el técnico uruguayo.

Fossati tomó camino difícil: decidió no contar con Tapia. Si le va mal en Copa, como ya pasó antes, quizá algunos 'referentes' lo mirarán mal y la gente lo atacará. Pero lo de hoy es un 'golpe de autoridad'. Algunos lo respaldaremos sin diario del lunes, sin esperar el desenlace pic.twitter.com/XsaP1GhsMs — Carlos Univazo (@Carlosu67) June 12, 2024

Fossati destacó que la FPF hizo esfuerzos significativos para resolver la situación del seguro de Tapia.

"Nuestra propuesta era que viniera y estuviera hasta que se venciera el plazo. Me consta que la Federación ha seguido haciendo esfuerzos, como lo preveíamos. Me parecía muy viable que se solucionara el tema. No le pareció a Renato y cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, mientras que no afecte al grupo", comentó.

Elogios a Tapia y plan B

El entrenador no escatimó en elogios hacia Tapia, pero subrayó la importancia de buscar soluciones ante su ausencia.

"Negar las cualidades de Renato como futbolista me parecería tonto de mi parte. Pero creo que tenemos que estar prontos para darle solución a los problemas, no quedarnos apesadumbrados. Hace un mes a mí se me cayó uno que es importante en la selección como Yotún. También Renato Solís que se lesionó y no pudo venir. Y me duele que no puedan hacerlo, pero inmediatamente, al suceso uno tiene que buscar soluciones. El plantel está estructurado como para que ninguna posición tenga un solo jugador", sostuvo Fossati.

Preparativos para la Copa América. Con la confirmación de la ausencia de Tapia, Fossati deberá trabajar con 28 futbolistas en Estados Unidos. Esto incluye el amistoso contra El Salvador y los preparativos para la Copa América 2024. La Conmebol ha autorizado aumentar el número de jugadores de 23 a 26, lo que le dará más margen al técnico uruguayo.

Perú se enfrentará a El Salvador el viernes 14 de junio a las 19:30 horas en el estadio Subaru Park de Pensilvania. Este será el último partido antes de la Copa América 2024 y una oportunidad crucial para ajustar los detalles finales y consolidar el equipo sin Renato Tapia.