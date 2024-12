Mr. Peet desliza el posible reemplazo de Jorge Fossati tras su salida de la Federación Peruana de Fútbol

El comentarista deportivo Mr. Peet ha revelado que un técnico de la Liga 1 podría ser el nuevo entrenador de la selección peruana, tras la salida de Jorge Fossati. En sus declaraciones, destacó a Ángel Comizzo como el candidato más viable para asumir el cargo.

La decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de desvincular a Fossati se debe a los pobres resultados en las eliminatorias al Mundial 2026. En este contexto, el debate sobre quién tomará las riendas del equipo nacional se intensifica, con Comizzo como una opción concreta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el programa 'Madrugol' de su canal de YouTube, Peter Arévalo analizó la posible llegada de un nuevo entrenador para la selección peruana, ante la inminente salida de Jorge Fossati. El presentador de 'A presión' sugirió que el candidato ideal para reemplazar al uruguayo es Ángel Comizzo, actual director técnico de Atlético Grau. Arévalo destacó que el club de Comizzo está vinculado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su presidente, lo que podría facilitar su incorporación al equipo nacional.

De igual forma, el comunicador destacó la carrera del técnico argentino y comentó que su trayectoria lo precede.

"Además, esto es opinión, no información, a mí me gusta Comizzo, no es mi amigo ni nada, pero me gusta. Creo que ha hecho los méritos suficientes y es un técnico que administra bien las carencias y sus limitaciones", agregó.